BILANCIO, REGIMENTI: «REGIONE CAMBIA PASSO, CON GIUNTA ROCCA SICUREZZA TORNA PRIORITÀ»

«Il Bilancio Previsionale 2026-2028 e la legge di Stabilità approvati dal Consiglio regionale segnano una svolta importante per la nostra Regione: si tratta di un Bilancio responsabile, perché tiene i conti in ordine senza nuovi debiti e conferma una gestione economica efficace delle casse regionali. Al contempo è volto al sostegno all’economia con il calo della pressione fiscale per imprese e famiglie, l’attenzione ai Trasporti con 50 milioni di euro per la Metro C di Roma e gli investimenti del Piano di Coesione Regionale dal valore di 486 milioni di euro destinati ai nostri Comuni. È una Regione che cambia passo rispetto al passato e può guardare con più fiducia al futuro».Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali, all’Università della Regione Lazio.«Il Bilancio si caratterizza anche per nuovi investimenti sui territori, compreso l’ambito della sicurezza, che vedrà complessivamente un investimento di oltre 12 milioni di euro in tre anni, oltre 4 milioni di euro solo nel 2026: saremo al fianco di Sindaci e cittadini con più risorse nella lotta al degrado, nel controllo del territorio e nel rilancio della Polizia locale, ambiti trascurati dalla precedente amministrazione di sinistra che grazie alla Giunta Rocca sono tornati ad essere una priorità. Più fondi anche per i piccoli Comuni, con oltre 4 milioni di euro per il Piano triennale, e le Comunità montane e associazionismo comunale, un segnale di attenzione verso le aree interne che hanno bisogno del sostegno regionale per contrastare spopolamento e carenza di servizi» conclude l’assessore.

Correlati