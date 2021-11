Bilancio positivo per l’Ottobre Rosa della Consulta delle Donne di Cisterna di Latina

Con il convegno tenuto lo scorso 30 ottobre nell’aula consiliare ha chiuso i lavori della sesta edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.

Hanno partecipato la Breast Unit, nella figura del direttivo clinico prof. Fabio Ricci e della dott.ssa Ulgiati psicooncologa, la presidente della LILT dott.ssa Nicoletta D’Erme, il dirigente Asl Lt 1 dott. Belardino Rossi e il sindaco Valentino Mantini. La presidente Alessandra Pontecorvi ha aperto i lavori ringraziando gli ospiti presenti e i relatori, in particolare il prof. Fabio Ricci che ha diretto la Consulta verso le linee guida esatte della prevenzione, passando poi la parola alla segretaria della Consulta, Cristina Bianchini per la presentazione dei medici. Molte sono state le proposte da parte della Lilt e della Breast Unit. Il sindaco Valentino Mantini ha ribadito la necessità di avere a Cisterna strutture per la prevenzione, dalla Consulta sempre avvalorate.

“Sono felice, insieme al direttivo e alle consultine – dichiara la Presidente Alessandra Pontecorvi – di aver creato un evento importante come questo. Abbiamo portato a termine un obiettivo al quale lavoravamo da anni con il prof. Ricci e la dott.ssa D’Erme e con i quali lavoreremo ancora in parallelo per l’informazione e la prevenzione”.

Da parte della consulta sono state effettuate delle proposte interessanti, una al professor Ricci per prolungare il termine di scadenza per le visite senologiche con il codice associativo che copre la fascia dai 30 anni ai 70.

L’altra proposta è stata effettuata a MGA Studio, di Mariagrazia Angeletti, che si è resa disponibile ad offrire delle lezioni gratuite di pilates o ginnastica dolce alle donne operate di tumore al seno sul nostro territorio.

Il tutto si è concluso con un buffet offerto dai commercianti di Cisterna che ogni volta supportano la Consulta delle Donne, ed una visita guidata a Palazzo Caetani.

