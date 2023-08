Bilancio, Della Casa (M5S Lazio): “Paradosso ideologico di FdI, pur di bocciare nostre proposte bocciano se stessi”

“E’ paradossale quello che è accaduto ieri in Consiglio regionale: i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, per pura contrapposizione ideologica, hanno votato contro due nostri emendamenti i cui contenuti erano di fatto simili a quelli presentati da loro nel 2021. Pur di bocciare a priori le proposte del Movimento 5 Stelle sono disposti a bocciare se stessi.

Abbiamo chiesto misure per incentivare l’acquisto di auto elettriche o ibride e contributi economici alle famiglie per fronteggiare gli aumenti delle utenze domestiche, ma per Fratelli d’Italia queste richieste sono accettabili solo se le propongono loro, mentre invece sono da bocciare se le richiede il Movimento 5 Stelle.

Strano modo di intendere il dovere istituzionale, che dovrebbe essere quello di valutare quello che viene proposto, da chiunque venga proposto, e accoglierlo o meno in relazione a quanto possa essere utile per i cittadini. Probabilmente per i consiglieri di Fratelli d’Italia conta molto di più mostrare i muscoli all’opposizione che dare risposte ai cittadini. Anche quando, guarda caso, queste risposte sono le stesse che chiedevano loro quando erano all’opposizione.

Non è questo il nostro modo di concepire un ruolo che ci è stato affidato e, malgrado loro, non ci piegheremo mai ad una politica fatta di dispetti ideologici”.

Lo dichiara in una nota la capogruppo M5S alla Regione Lazio, Roberta Della Casa

COMUNICATO STAMPA