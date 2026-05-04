Bilancio del Comune di Ferentino: la Cisl Fp chiede più risorse per i dipendenti e il rilancio del salario accessorio

La Cisl Fp Frosinone accoglie con favore le notizie relative allo stato positivo del bilancio del Comune di Ferentino, emerse a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2025 nel Consiglio Comunale del 29 aprile scorso. Un risultato importante che certifica la solidità dell’Ente e che, secondo il sindacato, deve ora tradursi in scelte concrete a favore dei lavoratori.«Alla luce dei dati emersi riteniamo che sussistano tutte le condizioni per procedere con un incremento del Fondo delle Risorse Decentrate, utilizzando le opportunità offerte dal cosiddetto “Decreto PA” – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali Raffaele Ercoli – La normativa vigente consente infatti di rafforzare la parte stabile del salario accessorio, superando i limiti previsti dalla legislazione precedente, e rappresenta oggi uno strumento fondamentale per riconoscere il valore del personale dipendente. La richiesta non è nuova: fin dall’introduzione delle nuove disposizioni abbiamo sollecitato tutti gli enti del territorio a cogliere questa opportunità, soprattutto dopo anni di blocco delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Molti Comuni si sono già mossi in questa direzione; altri lo hanno fatto con maggiore prudenza per ragioni economiche. Oggi però, nel caso di Ferentino, i dati di bilancio certificano una situazione positiva che non può essere ignorata. È doveroso sottolineare che l’incremento del fondo rappresenterebbe anche un atto di equità nei confronti dei lavoratori, che con il loro impegno hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli ottimi risultati economici dell’Ente. Inoltre, tale intervento permetterebbe di affrontare alcune criticità derivanti da scelte pregresse nella gestione del fondo del salario accessorio. In particolare si rende necessario intervenire per sanare situazioni che hanno portato all’attivazione di piani di recupero sul fondo stesso e per correggere l’imputazione impropria di alcune spese, come quella relativa al lavaggio delle divise del personale della Polizia Locale, che avrebbe dovuto gravare sul bilancio comunale e non sul fondo. Una situazione che potrebbe esporre l’Ente a possibili azioni di rivalsa da parte dei dipendenti. La nostra richiesta è stata ribadita anche nell’ultima delegazione trattante del 29 aprile. Confidiamo ora in un segnale concreto da parte dell’Amministrazione comunale, che dimostri attenzione verso i lavoratori e coerenza con i risultati positivi conseguiti. Valorizzare il personale significa investire nella qualità dei servizi e nel futuro dell’Ente».