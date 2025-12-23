Bilancio, Ciacciarelli: “890mila euro a organizzazioni di protezione civile di classe A e B”

«Al termine di un anno fortemente impegnativo, caratterizzato da una molteplicità di eventi che hanno visto impegnati su più fronti i nostri volontari di protezione civile, dalla campagna antincendio alle attività giubilari, con particolare riguardo all’organizzazione del Giubileo dei Giovani con l’allestimento del villaggio campale di Tor Vergata, abbiamo ritenuto opportuno riconoscere un contributo integrativo alle associazioni già beneficiarie delle convenzioni per le classi A e B attraverso l’impegno di oltre 890mila euro in bilancio. Tali associazioni, infatti, nel corso dell’anno hanno dimostrato il loro grande impegno attraverso la realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, attività di prevenzione non strutturale, attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, garantendo così un concreto sostegno in momenti di forte tensione ed in cui si necessitava di una collaborazione strategica tra tutti i soggetti coinvolti. In considerazione, dunque, della costante attività svolta nel corso dell’anno, con tale provvedimento le associazioni ed i gruppi comunali di protezione civile di classe A e B disporranno di una integrazione rispettivamente di 7mila e 3mila euro, così da garantire un ulteriore sostegno per le loro attività. Ringrazio tutti i volontari che hanno dimostrato un forte senso civico ed una grande capacità di fare gioco di squadra in un anno intenso ed impegnativo come il 2025». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alla Protezione civile della Regione Lazio.

Correlati