Big Mama Kayak presenta il nuovissimo “Triken 380 Revolution”!

Big Mama Kayak, azienda leader nel settore Kayak Fishing in Italia, con sede a Frosinone, in Via

Sodine 16, ha presentato sabato 25 novembre scorso, il nuovo kayak a pedali “Made in Italy” per la

pesca sportiva, il Triken 380 Revolution, ideato, progettato e realizzato interamente nello

stabilimento frusinate. A fare gli onori di casa, dinanzi a più di cento ospiti tra sportivi, appassionati

del settore fishing ed amici, Luigi Bottini, amministratore unico di Big Mama Kayak e

Timesport24, Claudio Campioni, Designer dell’azienda ed il giornalista Roberto Monforte, in

qualità di presentatore dell’evento.

L’azienda di Luigi Bottini nasce nel 2012, inizialmente con prodotti di importazione,

successivamente, a partire dal 2017, con l’inserimento nell’organico del giovane designer frusinate

Claudio Campioni, con il quale proprio Luigi inizia a disegnare e a dar vita ai primi modelli

interamente italiani, con il metodo dello stampaggio rotazionale (monoscocca senza termosaldature). Il prodotto piace immediatamente, per i colori, le forme, l’affidabilità, la qualità e la

stabilità in acqua, conquistando sia semplici appassionati che gli esperti nel settore. Parte quindi la

produzione di nuovi modelli sino ad arrivare al 2019, quando Big Mama progetta il primo kayak a

pedali italiano, il Triken 405, presentato a maggio 2020. Pochi mesi dopo si inizia a lavorare ad un

nuovo progetto che porterà, a giugno del 2022, alla presentazione dei nuovi Triken 330 e Triken 330

Light, più leggeri e maneggevoli rispetto ai precedenti. A settembre dello stesso anno, al Paddle

Sport Show svoltosi a Lione in Francia, il meritato riconoscimento per il lavoro svolto, con

l’assegnazione del premio per la categoria “Best Kayak Fishing 2023”. Un attestato estremamente

importante che premia la passione, l’impegno e le competenze dell’azienda di Luigi Bottini.

L’ultimo arrivato presentato nei giorni scorsi, il Triken 380 Revolution, è l’evoluzione tecnologica e

stilistica del Triken 405 ed è stato pensato per vivere lo sport e la natura con la sicurezza, la qualità

ed il divertimento che sono da sempre elementi caratterizzanti di Big Mama Kayak.

Per scoprire il nuovo Triken 380 Revolution della Big Mama Kayak, conoscere tutte le novità

tecniche e le informazioni utili, è possibile visitare il sito www.bigmamakayak.it e le pagine su

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Tik Tok.

COMUNICATO STAMPA