BIBLIOTECA NAZIONALE, BALDASSARRE: «IMPORTANTE MOSTRA UMANISTI CAPODISTRIANI»

«Plaudo alla presentazione della mostra “La Biblioteca del Conte Francesco Grisoni e le Opere degli Umanisti Giustinopolitani” che renderà disponibile gratuitamente questo grande patrimonio librario, fino al 13 dicembre, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, attraverso le principali opere di alcuni dei più grandi umanisti capodistriani vissuti fra il XIII e il XVII secolo, a ribadire il profondo legame culturale fra la nostra nazione e l’Istria. Ci complimentiamo per questo grande evento, frutto della collaborazione fra la Biblioteca Centrale Srečko Vilhar di Capodistria e della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, con il sostegno dell’Università Popolare di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Consolato Generale d’Italia a Capodistria, della CAN Costiera e del Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, anche per l’importanza che le comunità Giuliano Dalmate hanno rivestito nella storia di questa Regione, per tanto reputo significativo indirizzare agli organizzatori i miei complimenti. Ringrazio, infine, Fabrizio Somma, Segretario Generale dell’Università Popolare di Trieste, per avere coinvolto la Regione». Così Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA

