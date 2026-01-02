Biblioteca Comunale e Museo Civico Archeologico di Veroli: dalla Regione Lazio 70 mila euro per attività e ammodernamento

La Regione Lazio ha approvato le graduatorie relative all’Avviso pubblico 2025 destinato alle Biblioteche, ai Musei e agli Archivi storici inseriti nelle organizzazioni regionali, finalizzato al sostegno di interventi di attività e ammodernamento. Tra i beneficiari figura il Comune di Veroli. In particolare, la Regione Lazio ha assegnato all’Ente un contributo di 35 mila euro per la Biblioteca Comunale e uno ulteriore di 35 mila euro per il Museo Civico Archeologico nell’ambito del fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale. “Si tratta di un risultato molto significativo – dichiara il Germano Caperna – che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la cultura intesa come servizio pubblico fondamentale. Il sostegno regionale ci consente di rafforzare due presìdi culturali centrali per la vita della Città valorizzandone il ruolo educativo e sociale”. Sottolinea poi l’Assessore alla cultura Francesca Cerquozzi “I finanziamenti ottenuti permetteranno di potenziare le attività della Biblioteca Comunale e del Museo Civico Archeologico e di proseguire nel percorso di ammodernamento dei servizi culturali, rendendoli sempre più accessibili, qualificati e capaci di rispondere alle esigenze della comunità con particolare attenzione ai giovani. A questo dobbiamo aggiungere le possibilità che arriveranno dal Sistema Valle del Sacco di cui siamo parte attiva, risultato destinatario di 65 mila euro”. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto e conferma l’impegno a portare avanti il lavoro di promozione del patrimonio culturale in sinergia con gli Enti sovraordinati.

