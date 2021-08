Biblioteca Comunale di Sora, nuovi libri in arrivo

In arrivo un importante aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale. Saranno acquistati nuovi volumi per un totale di 3000 euro anche grazie al contributo ministeriale assegnato al Comune di Sora nell’ambito del “Fondo emergenze imprese-biblioteche”.

Per la fornitura dei libri è stata attivata una procedura negoziata mediante richiesta di offerta alle imprese iscritte al Mercato Elettrico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) nella categoria merceologica “Libri, prodotti editoriali e multimediali”.

Grazie ai nuovi acquisti l’offerta per gli utenti sarà ampliata, andando a rafforzare il rapporto tra l’istituzione culturale ed i cittadini. Il patrimonio librario sarà arricchito, puntando su alcuni filoni tematici molto richiesti dagli utenti. I nuovi testi saranno presto a disposizione della città perché la lettura contribuisce al miglioramento della qualità della vita dell’intera comunità.

