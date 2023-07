Biblioteca comunale di Cisterna, lunedì 10 luglio l’inaugurazione e la scopertura della targa ad Adriana Marsella

Il sindaco Mantini e l’assessore Innamorato: «Tornerà ad essere il fulcro di iniziative culturali e principale luogo di aggregazione per la nostra comunità»Verrà inaugurata lunedì 10 luglio, a partire dalle ore 17, la Biblioteca comunale di Cisterna dopo i lavori realizzati con il finanziamento della Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico “Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio”.Ci sarà inoltre la cerimonia di scopertura della targa di intitolazione ad Adriana Marsella, conosciuta alla comunità di Cisterna con il nome di “Maestra Marsella”, donna pioniera della vita sociale, culturale e politica della nostra città, promotrice e sostenitrice dell’istituzione della Biblioteca comunale di Cisterna. Il finanziamento di riqualificazione e valorizzazione della Regione Lazio ha previsto la creazione dell’Identità grafica della Biblioteca comunale e ha riguardato il rifacimento degli impianti elettrici e dell’intero sistema di illuminazione. Tuttavia, durante la fase di realizzazione degli interventi è stato necessario rimodulare il progetto iniziale per far fronte a nuove spese che hanno interessato la nuova pavimentazione e l’impermeabilizzazione del terrazzo.I lavori hanno riguardato anche una migliore riorganizzazione degli spazi interni che saranno così disposti: al piano terra sono previste tre nuove aree, un’Area 0-6 anni, che è il primo spazio nel Lazio dedicato a questo target di età; un’Area bambini e ragazzi e una Sala lettura. Al secondo piano sono previste due Sale studio per un totale di 60 postazioni, la Sezione base della collezione della Biblioteca e una Sala Polifunzionale completamente rinnovata con nuove sedute e attrezzature informatiche e tecnologiche.«La nostra Biblioteca comunale è rimasta chiusa da giugno del 2022 quando sono iniziati gli interventi di ristrutturazione; nonostante questi ultimi, siamo comunque riusciti a garantire grazie alla preziosa collaborazione del Servizio cultura dell’Ente, la Sala studio che per 11 mesi ha trovato collocazione presso la Sala della Pace del Palazzo dei Servizi – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessora alla cultura Maria Innamorato –. Finalmente possiamo tagliare il nastro per continuare a dare lustro al nostro palazzo storico, il Complesso monumentale di Palazzo Caetani, sede della rinascita culturale e dello spirito di aggregazione di cui la nostra comunità ha bisogno. Con profonda gratitudine, scopriremo la targa di intitolazione ad Adriana Marsella, donna che è stata in primo piano nello scenario politico e amministrativo di Cisterna, e che con tanti altri cisternesi ha trovato rifugio proprio qui sotto, nelle grotte di Palazzo Caetani. La Biblioteca comunale tornerà ad essere il fulcro delle iniziative culturali e il principale luogo di aggregazione per la nostra comunità».All’inaugurazione interverranno il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessore alla cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, l’assessore alla cultura del Comune di Cisterna Maria Innamorato.Il programma della giornata nel dettaglio prevede: i saluti istituzionali alle ore 17 presso la Corte di Palazzo Caetani; la scopertura della targa di intitolazione ad Adriana Marsella e l’intervento di alcuni dei suoi familiari alle ore 17:45 in largo San Pasquale; il taglio del nastro e la visita ai locali della biblioteca alle ore 18:15; infine un brindisi alle ore 19.

comunicato stampa