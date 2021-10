Berretta: “Valle del Sacco sotto assedio, impianto di rifiuti in arrivo anche a Ferentino”

CI RISIAMO Maurizio Berretta Consigliere comunale di Ferentino: “Dopo le richieste d’insediam e n to di impianti di tratta m e n to rifiuti, che da mesi fanno notizia, e mi riferisco a Patrica, Frosinone e Anagni, non poteva che mancar e la nostra Citta’, Ferentino. Presso la Regione Lazio e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ferentino, e’ in itinere da diversi mesi, la procedur a di concessione di un’autorizzazione per la realizzazione di un “Impianto per il tratta m e n to di rifiuti, quali sottoprodotti e scarti di origine agroindustriale per Biometano e Bio co2 e annesso impianto per ACM (ammend a n ti compostati misti). Questo di Ferentino, un impianto di rifiuti da 77.795 t/y in entrat a, quali sottoprodotti di origine animale, carcass e e parti di animali macellati, rifiuti dalla filiera agroaliment a r e, rifiuti dell’industria e frazioni oggetto di raccolta differenziata. E’ inaccetta bile che da parte dell’Assessorato all’Ambiente di Ferentino, se non dalla 3° commissione consiliare comunale compete nt e, rispettivame n t e l’assessore Evelina Di marco ed il Consigliere di maggiora nz a Angelo Picchi, non vi sia stata alcuna informativa al Consiglio comunale, su un cosi’ important e progetto in via di autorizzazione da diversi mesi. Il degrad a to territorio comunale ricadent e nella zona industriale, non puo’ essere ancora oggetto di questa tipologia d’insediam e n ti, per la precisione in Via Mola Bragaglia, oltretutto a ridosso del torrente Alabro, affluente del Fiume Sacco, ed in una zona dove non mancano gli insediam e nti di tipo residenziale. Se poi andiamo ad aggiunger e che la zona stessa d’insediam e n to rientra nella perimetr azione SIN, e su quella del Piano di risana m e n to dell’aria, allora e’ tutto dire. E’ bene ricordar e in primis ai 2 amministra tori comunali, e poi a tutti gli altri, compresi gli esponenti politici che governano la Regione Lazio, che qualche anno fa’, il Consiglio comunale di Ferentino, si e’ espresso in modo unanime, sulla moratoria per gli impianti di tratta m e n to rifiuti, definendo il netto divieto sul proprio territorio comunale. Mi auguro che la valutazione impattant e e di emissione non sia fatta su singolo impianto, ma bensi’ somma ndo tutti gli esistenti e quelli in itinere. Rimane sconcert a n t e, il silenzio su questa procedur a autorizzatoria, nei confronti di una societa’ privata, con poco piu’ di un anno di vita, costituita a Maggio 2020, e con un capitale sociale di euro 10.000,00. Mi aspetto un Consiglio comunale urgente, per discutere e prender e una posizione definita sull’insediam e n to o meno di questo impianto e su quelli dei comuni confinanti, un Consiglio magari richiesto espressa m e n t e dai delegati politici all’ambiente della nostra Citta’, in caso contrario, e senza indugio, la richiesta portera’ la mia firma in calce; su queste tematiche, non si scherza e soprattut to non si soprassiede con la sufficienza che contraddistingu e chi dovrebbe governa r e questi processi”. Comunicato stampa a firma di Maurizio Berretta

