Berlusconi ancora positivo al Coronavirus dopo un mese: in isolamento a Arcore. Niente festa per gli 84 anni. «Lavora da casa»

Nuovo tampone positivo per Silvio Berlusconi. Dopo il ricovero al San Raffaele, il Cav sta trascorrendo la quarantena a Villa San Martino, in un isolamento quasi completo. Con lui, nella residenza di Arcore, la compagna Marta Fascina. Berlusconi la prossima settimana compirà 84 anni, ma per evitare contatti non ci sarà nessuna festa di compleanno. L’ex premier non avrebbe sintomi rilevanti, a quanto si apprende, a parte l’astenia tipica della convalescenza post Covid, che talvolta incide sull’umore, anche in un paziente combattivo come il Cav. La situazione sarebbe sotto controllo, sempre monitorata dal professor Alberto Zangrillo.«È una positività al coronavirus Sars-CoV-2 molto bassa» quella del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «E non richiede terapie. Lui è totalmente asintomatico. Siamo a quei livelli “borderline” in cui ci si chiede sempre se questi soggetti siano veramente infettanti o meno. Succede». A spiegarlo, contattato dall’Adnkronos Salute, è il virologo Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Irccs ospedale San Raffaele. L’ex premier era risultato positivo al tampone il 2 settembre. Poi il 4 si era deciso per il suo ricovero al San Raffaele, dopo che gli esami avevano indicato la presenza di un principio di polmonite bilaterale. È stato trattato con l’antivirale remdesivir e dimesso il 14 settembre per proseguire con l’isolamento a domicilio. Oggi, dopo circa 25 giorni, è ancora positivo, ma Clementi assicura: «Sta bene, è totalmente asintomatico. Forse un pò abbattuto dal dover stare ancora in isolamento e non poter essere totalmente fuori da questa storia. Ma succede. Abbiamo avuto casi di positività molto più lunga», conclude l’esperto. Berlusconi vuole andare in ospedale? Arriva la smentita. «Le notizie diffuse sono totalmente prive di fondamento. Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al Summit Ppe e oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto nè desiderato – come è ovvio – di poter tornare in ospedale». Lo precisa una nota dello staff di Berlusconi facendo riferimento a notizie riportate da alcuni siti secondo i quali il leader azzurro, ancora positivo al covid, avrebbe espresso desiderio di essere nuovamente ricoverato.

fonte LEGGO.IT