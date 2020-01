Bere acqua prima di dormire? Si riposa meglio e si perde anche peso

Bere acqua prima di dormire potrebbe essere una nuova, semplicissima forma di dieta. Sull’importanza di bere circa due litri di acqua al giorno al fine di mantenere idratato il nostro corpo nessuno ha dubbi: 8 bicchieri rappresentano secondo gli esperti la giusta quantità affinché ci manteniamo in salute psico-fisica. È anche noto che bere acqua al mattino aiuti a risvegliare l’organismo, ma sapete quanto fa bene bere acqua prima di dormire? Molti di noi, per paura di doversi svegliare la notte e correre in bagno, evitano di idratarsi la sera dopo cena, eppure i benefici sono parecchi a cominciare dal fatto che questa semplice pratica contribuisce ad agevolare la digestione e migliorare di conseguenza anche il sonno. Ecco gli altri insospettabili vantaggi di questa buonissima abitudine.

Fonte ilmessaggero.it