BENVENUTI, ROCCA: IL LAZIO PIANGE UN FUORICLASSE LEALE ED ELEGANTE

«La scomparsa di Nino Benvenuti ci priva di una leggenda dello sport italiano, un campione che ha incarnato con eleganza, forza e lealtà i valori più alti dell’atletica e della nostra nazione. Benvenuti non è stato solo un fuoriclasse del ring, ma anche un simbolo di determinazione e umanità che ha ispirato generazioni. Il suo nome resterà per sempre legato alla storia dello sport italiano, tra i grandi che hanno saputo unire successo e dignità, gloria e umiltà. A nome della Regione Lazio e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno ammirato e amato. Oggi l’Italia saluta non solo un campione, ma un uomo vero».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

