“Benesserci – Star bene è un modello”, Veroli 2 giugno centro storico

È iniziato il countdown verso la prima edizione di “Benesserci – Star bene è un modello”. L’Appuntamento è per venerdì il 2 giugno a Veroli, nel cuore della Ciociaria a pochi chilometri da Roma, dall’alba al tramonto.

L’innovativo appuntamento, volto a riappropriarsi per una giornata dei centri storici offrendo ai cittadini la possibilità di praticare gratuitamente lo sport e di usufruire di tante iniziative ludiche e culturali in grado di regalare relax, divertimento, momenti di aggregazione e spunti culturali.

L’evento, che certamente porterà in piazza migliaia di persone provenienti da ogni parte della regione, è promosso dalla Confcooperative Lazio, realizzato dalla Federazione Cultura Turismo Sport Lazio con il Patrocinio del Comune di Veroli e la collaborazione della Pro Loco di Veroli. La manifestazione si avvale del sostegno di Fondosviluppo, Assimoco e EticaPro, Benesserci nasce per valorizzare il sistema cooperativo, promuovere le comunità̀ e i territori della Regione Lazio attraverso uno stile di vita improntato allo star bene e al viver sano.

IL PROGRAMMA SPORTIVO-

Il taglio del nastro alle ore 10.30 con l’evento inaugurale che avrà come scenario Piazza Santa Maria Salome, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune di Veroli, di Confcooperative Lazio e dei partner tecnici.

Davvero notevole l’offerta sportiva che permetterà a tutti di provare la disciplina favorita sotto l’attenta guida di tecnici e qualificati istruttori. Mini tennis, mini basket e mini volley per i più piccoli che potranno apprendere i rudimenti delle diverse discipline sui campi allestiti in piazza. Dalle 11.30 alle 12.30 nello storico giardino del Monastero di Sant’Erasmo la lezione introduttiva di yoga con Elisa Pagliarella, mentre nel pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, sempre nel Monastero di Sant’Erasmo, sarà possibile seguire una coinvolgente la lezione di pilates con Emanuela Tomassi per risvegliare l’energia del corpo e affrontare lo stress quotidiano.

LE ALTRE INIZIATIVE-

Anche la prevenzione e la cura della salute saranno protagoniste di Benesserci, grazie ai mini screening gratuiti a cura di OSA Soc. coop che si svolgeranno a Piazza Duomo, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Nell’Area Bec, dalle 11.15 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00, prenderanno il via le suggestive Esperienze sensoriali realizzate da Radici soc. coop: bendati e accompagnati in una sala semi-oscurata si riscopriranno oggetti e sensazioni mediante il tatto ma non mancheranno anche suggestioni sonore ed olfattive. Un viaggio emotivo personale ed unico da vivere senza pregiudizi, oltre le barriere.

Per chi avrà voglia di tuffarsi nelle bellezze storico e culturali dello splendido borgo di Veroli visite guidate passeggiando tra le caratteristiche e ripide stradine, apprezzando i monumenti e le sue splendide chiese – il Duomo di Sant’Andrea Apostolo e la Basilica di Santa Maria Salome (Patrona della Città di Veroli) con la Scala Santa al suo interno. Sarà possibile prendere parte ai percorsi guidati della cooperativa Spazio Libero dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 17.30, facendo magari anche un salto nel passato con la rievocazione dei Giochi Antichi che si svolgerà a Piazza Salome dalle 17.00 alle 19.00. il gioco ci riporta nel passato.

Non mancheranno poi gli appuntamenti enogastronomici, gli assaggi di specialità tipiche e street food. Gli oli e i vini del territorio laziale saranno protagonisti delle degustazioni gratuite di Fedagripesca Lazio. Dalle 12.00 alle 13.30, nel Monastero di Sant’Erasmo, i partecipanti saranno guidati dal sommelier Maurizio Saggion nella valutazione organolettica e nell’assaggio di oli extravergine originari del Lazio.

La tradizione vitivinicola, più precisamente del territorio di Grottaferrata caratteristico per i suoi terreni vulcanici che rendono i prodotti floridi e saporiti, sarà al centro della degustazione di cinque vini offerti dai Vignaioli in Grottaferrata che si terrà dalle 17.45 alle 19.15.

Due showcooking con le verdure di stagione del territorio saranno poi realizzati con la collaborazione di Passion Fruit Hub. Dalle 12.00 alle 13.00, presso il Chiostro di Sant’Agostino, ci sarà la dimostrazione e l’assaggio della Vignarola, un piatto tipico della tradizione laziale, e dalle 18.00 alle 19.00, spazio alla preparazione del Sushi vegetariano.

Si parlerà di gelato artigianale nel workshop “Gelato buono e sano: un alimento che nutre” a cura di Geppy Sferra. Insieme al proprietario di Gelato d’Essai e alla biologa nutrizionista Chiara Sferra, capiremo come includere il gelato nella propria dieta e assaggeremo alcuni gusti pensati per gli sportivi e per gli amanti della dieta mediterranea.

Lo spazio BEC – BeConfcooperative sarà poi la cornice dell’incontro con le cooperative, che racconteranno la loro esperienza imprenditoriale e umana. Ad animare lo spazio BEC anche la presentazione del libro “Turismo, sostenibilità e comunità” a cura di Simone Bozzato, professore associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alle ore 17.00.

Al termine della giornata ci si ritroverà in piazza Giuseppe Mazzoli per vivere una serata di musica con dj set.

Un nutrito programma di attività gratuite per turisti e cittadini, con un’attenzione dedicata anche ai giornalisti con un Press Tour a cura di Euromedia Productions. Una Veroli vestita per l’occasione grazie agli allestimenti a cura della Tecnomeeting Servizi Congressuali, alla creatività elaborata dalla cooperativa Fase3, all’organizzazione della cooperativa Think UP. E un folto numero di volontari che accoglieranno il pubblico con le divise brandizzate BenEsserCi fornite dalla PStop del gruppo Team Service.

Una grande varietà di attività sportive, culturali, turistiche educative ed enogastronomiche totalmente gratuite, prenotabili al link https://prenotazioni.prolocoveroli.it, animeranno i principali punti d’interesse della città di Veroli.

COMUNICATO STAMPA