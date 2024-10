Benedetto D’avelli e William Micheli in trasferta in Toscana

Il giovane Benedetto D’avelli ancora una volta affiancato dall’esperto William Micheli i portacolori della HPSPORT hanno deciso di riscattarsi della battuta d’arresto subita nella gara del debutto e di casa il ( Rallyterradiargil) out sulla PS. 1.

Questo fine settimana saranno della partita al Rally Città di Pistoia Edizione Nr. 45.

La coppia in gara con il Numero 36 anche in questa occasione hanno scelto la Peugeot 208 by EcoRally (Mlgarage).

Saranno due giorni impegnativi per il duo Ceccanese dovranno affrontare 7 prove speciali, 62 Km.

Ecco le P.S.

San Baronto, Quarrata, Montevettolini e Avaglio:

Partenza e Arrivo da Piazza Gavinana.

Per seguire la gara:

COMUNICATO STAMPA DRC SPORT MANAGEMENT