Benedetto D’Avelli al via del 12° Rally Terra di Argil: “Fare esperienza e migliorare”

Il giovane pilota ceccanese, affiancato dall’esperto William Micheli, sarà in gara sulla Peugeot

208 Rally4 del Colombi Racing Team per i colori della scuderia HP Sport

Oltre trent’anni fa il debutto di papà Gianni nel mondo dei rally, uno sport che gli ha regalato diverse

vittorie assolute nel Rally di Ceccano, in diverse altre gare tra Lazio e Campania e nello stesso Rally Terra

di Argil, vinto nel 2021.

Benedetto è cresciuto a pane e rally, come si suol dire, in una famiglia dove si è sempre respirato l’odore

delle gomme e della benzina ed il nonno, di cui porta il nome, è stato uno dei primi rallisti ceccanesi.

Dopo diverse esperienze con i kart, tra vittorie di gare e campionati, ha debuttato nei rally alla scorsa

edizione del rally ciociaro, con una Peugeot 208 R2. Quest’anno al Rally Terra di Argil sarà a bordo della

“sorella maggiore” della vettura del Leone, la Peugeot 208 Rally4 del Colombi Racing Team.

Numero 25 sulle fiancate per il giovane D’Avelli, il portacolori della scuderia HP Sport se la dovrà vedere

con tanti agguerriti concorrenti nella propria classe ma anche con diversi Under 25, come lui, e sarà

affiancato in questa “lotta” dall’esperto navigatore William Micheli.

Questo un breve commento di Benedetto D’Avelli prima della gara:

“Sarà la mia terza gara in carriera e per la prima volta salirò su questa macchina, totalmente

nuova per me e diversa dalla R2. La lista dei partenti in Rally4 è molto agguerrita, con avversari

molto forti, l’obiettivo sarà fare più esperienza possibile e migliorare prova dopo prova”

I motori si accenderanno nella mattinata di sabato 3 maggio per lo shakedown, su un tratto della speciale

“Monte San Giovanni Campano” poi, a partire dalle ore 18, la partenza della gara ed i due passaggi sulla

prova spettacolo “Ezio Palombi” a Madonna del Piano, vicino a Castro dei Volsci.

Domenica 4 maggio la gara proseguirà con altre 9 prove in programma: tre passaggi su “Le Fontane”, a

Pofi, di 6,55 km, poi la PS “Boville” lunga 7 chilometri e “Monte San Giovanni Campano”, la più lunga, di

10,13 Km. Fino a giungere alla conclusione, con l’arrivo e le premiazioni sul podio, in Piazza Vittorio

Emanuele a Pofi, a partire dalle ore 18,30.