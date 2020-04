Benedetta Rossi, insulti choc: «Orrenda e cessa». La risposta asfalta l’hater e va in tendenza su twitter

Durissimo botta e risposta tra Benedetta Rossi e un hater che l’ha insultata su Twitter. “Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce**a” ha cinguettato l’anonimo utente.Epica e piuttosto colorita la replica di Benedetta: “Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB. Alla faccia del ca**o, a me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fratè, il cretino sei tu. Quando mi conoscerai di persona allora potrai parlare, imbecille. Io non ho nulla da perdere. Non me ne frega un ca**o di te, della tv e della popolarità”.Lo scontro virtuale ha persino mandato Benedetta in tendenza su Twitter, facendo conquistare alla celebre foodblogger nuovi follower.

foto e fonte leggo.it