Belmonte Castello, il gesto di civiltà del consigliere Sergio Iannetta: pulisce la strada dai rifiuti lasciati dagli incivili (FOTO)

Belmonte Castello – A volte la buona politica passa anche attraverso i gesti semplici, quelli che non hanno bisogno di grandi proclami ma che parlano da soli. È quanto accaduto ieri lungo la strada nei pressi dell’uscita di Belmonte Castello, diventata passaggio obbligato per gli automobilisti a causa della chiusura della galleria Capo di China di Atina.

Proprio lungo quel tratto di strada, con grande sorpresa di chi transitava in zona, tra i quali anche noi di Liritv, è stato notato il consigliere comunale di Belmonte Castello ed esponente provinciale di Fratelli d’Italia, Sergio Iannetta, impegnato in prima persona a ripulire la carreggiata.

Armato di buona volontà, Iannetta si è messo al lavoro per rimuovere erbacce, carte, bottiglie e altri rifiuti abbandonati lungo la strada da cittadini incivili. Un gesto semplice ma significativo, soprattutto considerando che si tratta di uno dei principali collegamenti utilizzati in questi giorni per raggiungere Cassino, proprio a causa della chiusura della galleria di Atina.

La scena ha destato non poco stupore tra i passanti: tra i quali anche noi, non è infatti così frequente vedere un rappresentante delle istituzioni impegnarsi direttamente in un’azione concreta di pulizia e decoro urbano.

Proprio per questo motivo il momento è stato immortalato in alcune fotografie, a testimonianza di un gesto di civiltà e di attenzione verso il territorio che merita di essere raccontato.

Un piccolo esempio che ricorda come il rispetto per l’ambiente e per i luoghi in cui viviamo debba partire innanzitutto dal senso civico di ciascuno. E quando questo arriva anche dalle istituzioni, il messaggio diventa ancora più forte.