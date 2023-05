Bellucci (Uncem Lazio): Ottima battaglia Mattia per iva agevolata per lavori di difesa del suolo

“Apprendiamo di una iniziativa di un gruppo di Consiglieri Regionali, con prima firmataria Eleonora Mattia, presso la Presidenza del Consiglio Regionale, con cui si invita la Regione Lazio ad attivarsi presso il Governo Nazionale e presso il Parlamento per valutare una modifica legislativa che consenta di applicare l’IVA agevolata al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%, agli interventi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Infatti l’Agenzia delle Entrate, ritiene che le opere di risanamento idrogeologico non possano essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, e quindi alle medesime vada applicata

l’IVA ordinaria del 22% in luogo di quella agevolata del 10%;

Mai come in questo frangente le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia e nel Lazio, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettono la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della biodiversità, dei beni ambientali e archeologici, l’agricoltura e il turismo.

E’ chiaro che per ridurre gli interventi di emergenza, è necessario un ampio e capillare programma di interventi pubblici strutturali e non, in particolare nell’ambito della difesa del suolo e della mitigazione del rischio idrogeologico, valendosi anche delle istituzioni di prossimità a tutela del territorio come le Comunità Montane, al cui bilancio 2023 è stato purtroppo tagliato il consueto stanziamento di un milione di euro..

La mozione richiama il fatto che diminuendo in tal modo l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa degli enti locali per contrastare il rischio idrogeologico, si procuri un danno rilevante in una situazione palesemente d’emergenza.

Uncem Lazio ne condivide sia la sostanza che l’invito al Presidente del Consiglio Regionale Aurigemma ed a quello della Giunta Regionale Rocca, ad attivarsi presso il Governo nazionale e presso il Parlamento per chiedere una modifica legislativa che consenta di applicare l’IVA agevolata al 10% agli interventi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Auspichiamo altresì che avvenga il ripristino del milione di euro tagliato sullo stanziamento in bilancio per le Comunità Montane, da destinare agli interventi immediati per le emergenze, ed a una capillare ricognizione del territorio per anticiparle”.

Lo afferma il Presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci

COMUNICATO STAMPA