“Bellezze Collaterali”: ad Alatri l’arte che abbraccia i giovani. Presente anche il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone, Quadrini

Un evento che mette al centro i giovani, il loro talento, le loro fragilità, ma soprattutto la loro forza espressiva: questo è “L’Arte di Esprimersi: Bellezze Collaterali”, giunto quest’anno alla sua terza edizione grazie all’impegno dell’associazione “L’Albero di Thomas” e al contributo di numerosi partner. Una manifestazione che si è svolta tra la Regina Margherita e il Chiostro di San Francesco, animata da spettacoli, mostre, performance musicali e teatrali che hanno dato voce a una generazione desiderosa di raccontarsi.

Alla giornata inaugurale ha preso parte anche il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto istituzionale del presidente della Provincia, Luca Di Stefano. Durante il suo intervento, il presidente si è soffermato con parole profonde sul ruolo cruciale che i giovani ricoprono nel nostro presente e nel nostro futuro: “Oggi più che mai – ha dichiarato – è fondamentale che le istituzioni non solo ascoltino i giovani, ma siano concretamente al loro fianco. Scuola, politica, forze dell’ordine devono lavorare in sinergia per sostenerli, aiutarli a distinguere il giusto dal facile, a trovare nella bellezza, anche quella che nasce dal dolore, una strada per costruire un futuro migliore.”Il tema di quest’anno, “Bellezze Collaterali”, è un invito a non chiudersi, ma ad aprirsi all’altro, alla relazione, alla possibilità che anche nel disagio si possano costruire ponti e ritrovare speranza. Il presidente ha voluto rivolgere un plauso speciale all’Associazione “L’Albero di Thomas”, definendola “un presidio di umanità e impegno sul territorio, che con coraggio e visione ha creato uno spazio dove i giovani possono sentirsi accolti, valorizzati, protagonisti. Un ringraziamento al presidente dell’associazione Lorenzo Sabellico ed al moderatore dott. Giaccio Giovanni, già caporedattore de Il Messaggero. Continuate così, perché il vostro lavoro è un esempio e un faro per tutti noi. Ringrazio inoltre gli assessori Simona Pelorossi e Umberto Santoro, gli istituti scolastici e il personale docente per le continue sollecitazioni verso i nostri giovani.”

Un messaggio potente, raccolto dai giovani studenti degli istituti comprensivi del territorio che si sono cimentati in esibizioni teatrali e artistiche, dando dimostrazione concreta di quanto l’arte possa essere uno strumento di rinascita, consapevolezza e condivisione.