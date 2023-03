Belen in lacrime a Le Iene, il monologo su Maurizio Costanzo non convince i fan: «Ma se non eri nemmeno al funerale…»

Anche Belen (in lacrime) ha dato il suo ultimo saluto a Maurizio Costanzo. In occasione della puntata de Le Iene andata in onda ieri, la showgirl argentina ha fatto una commovente dedica al giornalista, scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio.Tuttavia, oltre al monologo in televisione sul marito di Maria De FIlippi, Belen non gli ha dedicato nessun post social e la sua assenza ai funerali ha fatto sì che gli hater la attaccassero… Belen ha aperto la puntata del programma di Italia 1 facendo un saluto a Maurizio Costanzo: «Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo», ha esordito Belen.Con la voce rotta dal pianto ha continuato: «Voglio salutare anche Maria, io conservo ancora tutte le tartarughine che mi ha dato e guardandole mi vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli affettuosi consigli che mi ha dato», ha continuato Belen con il fiato rotto dalla commozione. Infine, la showgirl ha salutato per l’ultima volta Maurizio Costanzo e lo ha abbraciato a nome di tutta la famiglia de Le Iene. Tanto è bastato per scatenare i commenti al vetriolo degli hater.

Dopo la pubblicazione del video sul profilo ufficiale de Le Iene gli odiatori hanno cominciato ad attaccare la showgirl pesantemente, sottolineando la sua assenza ai funerali: «Ma se non eri nemmeno presente ai funerali…», «Non hai nemmeno fatto un post social, e ora lo saluti per l’ultima volta? Mah…». Questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post de Le Iene, di chi ha voluto sottolineare come le sue parole di cordoglio siano arrivate in ritardo.

(Fonte Leggo – foto archivio)

