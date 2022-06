Beatrice Scarafone verso la gara di casa

Dopo l’ottima prestazione nel Trofeo del Sud (Round 2 ) disputato sul Circuito Campano di Sarno. La pilota Ciociara ha dimostrato tutto il suo valore ricordiamo che ha debuttato nella passata stagione e corre con un auto per niente facile da controllare. Fatto sta che si è Classificata 5° assoluto e ha primeggiato nella sua categoria e classe.

Questo fine settimana si trova ad affrontare la gara dove suo padre Alberto è il promotore.

Ma sentiamo cosa ci ha detto per telefono:

Una gara molto bella nel complesso, sono riuscita a vincere tutte e tre le manche di gara tenendo dietro di me tutti i maschietti, non mi aspettavo di fare il tempo che mi ha posizionato davanti a tutti i ragazzi della mia categoria e mi ha permesso di prendere la quinta posizione assoluta.

Come sempre ringrazio papà e mamma che mi sostengono in ogni gara e mi supportano in tutto.

Ora iniziano i preparativi per lo slalom di casa, anche se i birilli non sono il mio forte ma comunque sarà una gara che sicuramente mi farà fare qualche km di esperienza. Sperando di non prendere tutti i birilli ahahahah.

COMUNICATO STAMPA