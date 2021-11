Beatrice Scarafone: debutto con vittoria al VII Trofeo del Levante

Figlia d’arte del grande Alberto Scarafone, Campione Italiano Velocità in Salita nella Classe E2SS1600 nel 2021, Beatrice è salita in macchina e ha vinto.

“Una gara molto bella, domenica ho fatto le qualifiche e mi sono posizionata terza del raggruppamento, poi gara 1 e gara 2 sono riuscita ancora a migliorare e ho fatto il primo tempo. In gara 3 un piccolo testacoda mi ha fatto retrocedere di una posizione ma per somma delle due gare precedenti ho mantenuto comunque il primo posto”.

“Che dire, sono molto soddisfatta, prima esperienza prima vittoria… devo ancora imparare molto ma penso che piano piano posso arrivate a fare grandi cose. Non finirò mai di ringrazia papà e mamma per tutto quello che stanno facendo per me, per l’ottima macchina che mi hanno affidato e per darmi questa grande possibilità di crescere nel Motorsport.

Ringrazio anche chi era lì quel giorno a consigliarmi e a tifare per me”

Prossimo impegno lo Slalom dei Due Comuni, una disciplina tutta nuova per Beatrice, dove cercherà sicuramente di dare il meglio.

Brava!

COMUNICATO STAMPA