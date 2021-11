Beatrice Scarafone al via della gara di casa

Domenica la giovanissima Beatrice Scarafone torna a guidare la sua potente Peugeot 106 motorizzata Suzuki. Questa volta sarà al via della gara di casa il 4° Slalom due Comuni gara fortemente voluta da papà Alberto (Campione Italiano Velocità salita E2SS1600). Beatrice dopo l’ottima performance al Trofeo del Levante dove ha primeggiato nella sua categoria affronterà il tracciato che si sviluppa nei territori di Alatri e Veroli ecco il nome dei due Comuni. La gara prenderà il via Domenica 14 Novembre alle ore 11.00 la premiazione è prevista per le ore 17.00.

Ufficio Stampa Drcsportmanagement