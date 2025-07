Beato Carlo Acutis: Il Giovane Apostolo dell’Eucarestia

Di Antonio Tanzilli.

Nel mondo digitale del XXI secolo, dove la fede sembra spesso lontana dai giovani, la figura di Carlo Acutis brilla come un faro di luce e speranza. Questo ragazzo, nato il 3 maggio 1991 a Londra e cresciuto a Milano, ha vissuto una vita breve ma intensissima, piena d’amore per Cristo e per l’Eucaristia. A soli 15 anni è stato capace di toccare il cuore di migliaia di persone, lasciando un’eredità spirituale che continua a crescere. Fin da piccolo, Carlo mostrò una fede straordinaria. Amava andare a Messa ogni giorno, recitare il Rosario, e passava ore davanti al Santissimo Sacramento. Diceva spesso: “L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo.” Una frase semplice, ma potente, che racchiude tutta la sua spiritualità eucaristica. Nonostante fosse un ragazzo come tanti – amava i videogiochi, gli animali, gli amici – Carlo aveva una profonda consapevolezza del valore della vita e della presenza di Dio in ogni cosa. Era gentile, generoso e attento ai bisogni degli altri, soprattutto dei più deboli: difendeva i compagni vittime di bullismo, aiutava i senzatetto, donava i suoi risparmi ai poveri. Appassionato di informatica, Carlo utilizzò internet per evangelizzare. A soli 11 anni iniziò a lavorare a un sito web che raccogliesse e spiegasse i miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa. Ne documentò più di 100, visitando santuari, studiando fonti e creando una mostra che oggi gira il mondo, tradotta in decine di lingue. La sua vita fu interrotta bruscamente da una leucemia fulminante. Ma anche nella sofferenza Carlo mantenne fede, gioia e fiducia in Dio. Diceva: “Offro tutte le mie sofferenze per il Papa e per la Chiesa.” Morì il 12 ottobre 2006, e fu sepolto ad Assisi, città di San Francesco, che tanto amava. Il suo processo di beatificazione è stato straordinariamente rapido. Il 10 ottobre 2020, Papa Francesco lo ha proclamato Beato nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Durante l’omelia, fu definito “testimone credibile per i giovani”, capace di mostrare che la santità non è lontana, ma è possibile anche oggi, nella normalità della vita quotidiana. Carlo Acutis è oggi patrono dei giovani, degli informatici, e di tutti coloro che cercano Dio nei nuovi linguaggi della comunicazione. La sua tomba ad Assisi è diventata meta di pellegrinaggio, soprattutto per tanti ragazzi che vedono in lui un modello vicino, autentico, moderno. La sua storia insegna che la santità non è una questione di età, ma di amore: amore per Gesù, amore per gli altri, amore per la verità. Non serve essere perfetti, serve essere disponibili a lasciarsi trasformare dalla grazia. Carlo ci mostra che si può essere santi anche con una felpa, le sneakers ai piedi e un computer sulle ginocchia – purché il cuore sia pieno di Dio.