Baubeach®: novità e ipotesi di riapertura anticipata della prima spiaggia per cani liberi e felici

L’ora più buia, si dice, è quella prima dell’alba. E in questo momento in cui tutti siamo provati per ciò che l’umanità sta subendo, forse la cosa più intelligente da fare è aggrapparsi a ciò che ci fa semplicemente stare bene. Alle persone che contano, ai luoghi “dell’anima” che ci restituiscono energia e benessere. Baubeach®, la prima spiaggia per cani ad essere nata in Italia oltre 20 anni fa, è uno di questi, per i cani e per le persone che hanno a cuore il loro benessere. Quest’anno l’Associazione che gestisce questo piccolo paradiso canino, regala a tutti gli umani e ai loro amici a 4 zampe una prospettiva ricca di energia positiva, progetti sempre più motivanti e la riapertura anticipata. Probabilmente già dagli inizi di aprile, tempo e situazione Covid permettendo, si riapriranno infatti i battenti della spiaggia di Maccarese in cui Natura, Esseri Umani ed Animali convivono armoniosamente e in allegria.

Per rendere più veloce l’ingresso in spiaggia e rispettare al meglio le normative in materia di pericoli di assembramento, l’Associazione ha attivato il pre-tesseramento, in modo da poter evitare le file e ottenere degli interessanti bonus. Questo il link per attivarlo: https://www.hellogest.com/preregistration/baubeach/edit

Ai fini di rispetto e adeguamento alle misure anti – Covid19 adottate dall’Associazione è inoltre obbligatorio compilare e stampare il modulo di autocertificazione in data di accesso in spiaggia. Il documento e la richiesta di iscrizione sono scaricabili al seguente link: https://www.baubeach.net/come-funziona/scheda-di-iscrizione-e-autodichiarazione.html

Intanto, nell’ambito della Formazione, ci sono importanti novità, descritte anche sul sito ufficiale della struttura, www.baubeach.net

La nuova Certificazione UNI ISO 29993 rilasciata dall’Intertek, Ente di Certificazione accreditato da Accredia per questa Certificazione, che certifica l’Associazione che gestisce il Baubeach® relativamente alla Progettazione ed erogazione di corsi di formazione nel campo della cinofilia adattato a contesti turistico ricreativi e del benessere della persona . Baubeach® E’ la prima struttura che in Italia ha acquisito questa importante Certificazione.

Una pagina dedicata ai Pet Caretaker IHOA® appena qualificati, con il riconoscimento dell’AICS Cinofilia, ovvero Pet sitter “evoluti”, formati e in grado di poter assicurare un’assistenza professionale e garantita nella serietà e attenzione dalla Associazione stessa:

https://www.baubeach.net/formazione/registro-nazionale-dei-pet-caretaker-ihoa%C2%AE.html.

Una pagina dedicata all’Officina Zooantropologica, luogo virtuale dove si raccolgono gli studi etologici di persone che sono alla ricerca di un miglioramento della qualità della relazione tra l’umana specie e le altre, in particolare con il Cane. Leggendo queste pagine, si potrà forse apprendere qualcosa in più, ma soprattutto riflettere sul grande valore di questa relazione. È possibile inoltre sottoporre alla segreteria formativa nuovi scritti sull’argomento che verranno vagliati ed eventualmente pubblicati. Info qui:

https://baubeach.net/formazione/officine-zooatropologiche.html

Un’intera sezione dedicata alla Formazione, con i vari Corsi proposti, illustrati nei dettagli al seguente link: https://www.baubeach.net/formazione/corsi-proposti.html

Il senso di tutte queste iniziative, legate fortemente alla grande sete di conoscenza e rispetto nei confronti delle altre Specie viventi che l’Associazione coltiva da anni, è quello di “fare rete”, di unire intelligenze e iniziative e persone che hanno l’aspirazione di cambiare (in meglio) il mondo.

A tale avviso è in cantiere la preparazione di una Mostra Permanente di Installazioni a cura dell’artista Karen Thomas, da sempre unita al lavoro di Patrizia Daffinà, Presidente della Associazione, dal titolo inequivocabile: “ORA O MAI PIU’”. Un percorso ispirato dall’urgenza di recupero e salvaguardia di questo Pianeta in cui gli “oggetti di scena” sono vecchi ombrelloni da mare rivisitati dalle mani dell’Artista, trasformati in Opere d’Arte che segneranno il viale di accesso alla spiaggia.

I colori dell’infinito amore per la Natura, per il Mare e le Sue Creature e per ogni individuo vivente, saranno il respiro di questo percorso, di cui a breve verranno comunicati i contenuti.