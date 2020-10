Baubeach® apre le iscrizioni al corso di PET CARETAKER IHOA©

“Caretaker” letteralmente significa “colui o colei che si prende cura di”: questo termine ha ispirato il nuovo corso progettato dal Baubeach©: nato sulla scia dei workshop qualificati per la formazione dei Dog Manager, che ha licenziato nuovi professionisti del settore non meno di due settimane fa, il nuovo progetto concepito dall’Associazione che fa capo alla prima spiaggia per cani liberi e felici d’Italia ha come obiettivo quello di formare per cani e gatti una speciale figura di “Pet sitter”, in modo responsabile e con un preciso approccio etologico, definito “empatico relazionale”, non occasionale e che intende costruire, in seno alla famiglia, un punto di riferimento costruttivo, utile ad eliminare criticità e a radicare buone e sane abitudini.

Il Corso vuole fornire, in linea con la Norma Iso UNI 29993, ogni specifica competenza per le persone che si propongono per questo particolarissimo ruolo, tra l’altro molto richiesto, seguendo le linee guida dell’Approccio Empatico Relazionale®, fulcro della didattica nata da oltre un ventennio di esperienza professionale nell’ambito del Baubeach® e dallo studio etologico degli animali da compagnia, che si sommano a decenni di convivenza sia con Cani che con Gatti.

Attraverso il corso si ottiene la conoscenza dei soggetti destinati alla cura, cani e gatti, sia dal punto di vista etologico che nelle modalità di gestione delle emergenze e dei bisogni primari; inoltre si possono avere strumenti per la pianificazione del lavoro con la garanzia di alti standard di sicurezza e qualità, con la consulenza di professionalità nel campo della educazione cinofila, del giusto e ponderato approccio con la famiglia umana, del marketing pet friendly, della creazione di un sistema gestionale lavorativo efficiente ed autonomo.

Il corso di “Pet caretaker IHOA© inizierà il prossimo 16 novembre, avrà la durata di 9 settimane e si svolgerà in modalità E-learning, con webinar interni ed workshop live, presso la sede del Baubeach®, Maccarese. In caso di necessità dovuta all’emergenza Covid-19 gli incontri live potranno svolgersi in modalità web.

I moduli saranno strutturati secondo il seguente indice: 1) La figura di fiducia alla quale affidare il proprio compagno di vita; 2) L’Etologia del Cane; la storia di un incontro; le età del cane e i segnali calmanti; 3) Le Motivazioni di razza; 4) L’approccio empatico relazionale® : cosa fare e perché – La gestione dello stress nel cane; 5) L’Etologia del Gatto; le sue origini, i suoi sensi , la sua percezione del mondo. Come ottenere la sua fiducia; 6) I contesti familiari: perché la figura del “Pet sitter” è molto richiesta? Analisi del target di riferimento – Marketing Pet friendly; 7) Le emergenze: pronto soccorso veterinario per il cane e per il gatto; 8) L’aspetto organizzativo del nostro lavoro, le migliori soluzioni gestionali; 9) Come ottenere un buon riscontro : comunicazione e immagine In relazione al Webinar e/o seminari live questi invece saranno gli appuntamenti: A) incontro con un professionista d’eccezione : gestire un branco libero di 17 cani; B) Il rapporto con la famiglia: modalità di approccio; C) le pratiche veterinarie di emergenza, somministrazione dei farmaci, nutrimento e salute Il corso sarà tenuto da docenti e scritto da autori qualificati e specializzati sul tema che corrispondono ai nomi di: Alessandro Marzano , Educatore Cinofilo comportamentale – Docente; Cecilia Brincat, Educatore Cinofilo Comportamentale – Autore; Catia Pantellini, Dott.ssa in Scienze della Educazione, Dog Manager IHOD©- Docente; Dott. ssa Elena Barone, Veterinaria – Docente; Elisa Salinetti: Dott.ssa in Scienze della Comunicazione – Autore. La Direzione è affidata a Patrizia Daffinà, Dog Manager IHOD©, Operatrice esperta in Etologia Relazionale® nonché fondatrice del Baubeach© che sarà anche docente di alcuni moduli.

Il Corso ha un costo complessivo di €440,00 che comprende la tessera associativa Baubeach®, quella AICS Cinofilia e l’Attestato di qualifica AICS Cinofilia. I versamenti sono da corrispondere con la seguente modalità: €. 200,00 all’iscrizione ed entro il 30 ottobre p.v.; €. 240,00 entro il giorno dell’esame finale (8 gennaio 2021). I candidati dovranno inviare richiesta di iscrizione al seguente indirizzo: formazione@baubeach.it