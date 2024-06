Battollaggi, Battisti (Pd): “Vittoria centrosinistra con protagonismo nuovo corso Schlein”

“I ballottaggi per le amministrative confermano la vittoria del centrosinistra e il protagonismo del nuovo corso del Pd, che già alle elezioni europee ha ottenuto una bellissima affermazione. Questi risultati sono fondamentali per aprire una riflessione sulla costruzione di una comunità politica anche sui territori, che non ambisce solo a vincere a tutti i costi ma a tende ad alleanze credibili con tutte le forze progressiste e riformiste, per amministrare con una visione comune. Non ci può essere un partito nazionale e uno dei territori in cui non sono chiare le alleanze”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Merito della segreteria Schlein – prosegue – è stato, infatti, quello di risvegliare il popolo della sinistra nel Paese. Adesso sarà fondamentale una riorganizzazione che renda ancora più protagonisti i cittadini, visto il dato dell’astensionismo. Non c’è disinteresse ma una sfiducia nei confronti dei partiti. Quello che si chiede, probabilmente, è una richiesta di partecipazione collettiva. Questo dovrebbe indurci a chiudere anche la stagione dei partiti leaderistici e avviarne una nuova per aprirci alla società e chiarire su quali temi vogliamo convogliare le energie.

In queste ultime settimane, ad esempio, avrei preferito che anche nel Pd in Ciociaria si discutesse di più di quanto sta accadendo nel territorio della Provincia di Frosinone. Un’area interna che meriterebbe da parte di Rocca e Meloni una reale intenzione di dare risposte sul rafforzamento della sanità pubblica, crisi aziendali, tagli ai piccoli comuni. E, visti gli ultimi dati, sul rafforzamento del servizio pubblico per la presa in carico di chi soffre di disturbi legati alla salute mentale.

Su questi temi e sulla condivisione e confronto con le persone è possibile ricreare un rapporto solido con l’elettorato – conclude – ed il coinvolgimento attivo dei cittadini”.

COMUNICATO STAMPA