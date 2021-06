Battisti: Registro Tumori Centro-Italia. Fiordalisio e Maura (FDI) replicano: “Pensi al Lazio e alla Valle del Sacco”

Davvero curiosa la volontà di aderire e promuovere il “Registro Tumori nel Centro Italia” da parte della Consigliera Regionale Sara Battisti, quando nel Lazio non c’è mai stata la reale intenzione di avviare un’indagine epidemiologica seria e strutturata.

Sara Battisti annuncia una nuova stagione per la sanità e spiega l’importanza di uno studio che possa raccogliere e studiare i dati per ottenere una mappatura più ampia;

tutto giusto, se non fosse che sono anni che viene richiesto nel Lazio l’attuazione del Registro Tumori, nell’indifferenza generale di chi lo governa.

Più di mille persone di Patrica e di tanti Paesi limitrofi, tre anni fa, durante la manifestazione “Rispetto per Questa Terra” firmarono un documento che immediatamente fu inviato alla Regione Lazio, indirizzato anche alla Consigliera Sara Battisti, nel quale veniva chiesta l’istituzione di un Registro dei Tumori. Si chiedeva inoltre una Legge per le emissioni odorigene, ma non ci fu mai risposta.

Alla Consigliera Battisti ricordiamo la Legge per le aree di crisi ambientale, da lei promossa in Consiglio Regionale, che avrebbe dovuto fermare gli impianti che trattano rifiuti. Una Legge anche questa, inutile ed inefficiente, poiché sprovvista di un regolamento per renderla esecutiva.

Invece di provvedere ad una sorveglianza sanitaria specifica nel nostro territorio, Sara Battisti si allontana dal problema, allargando i confini del monitoraggio. La Regione Lazio in tema di Ambiente e Rifiuti ha fallito; i cittadini della nostra terra avrebbero avuto bisogno di concretezza , serietà e difesa della salute. Probabilmente questo tentativo nasce con l’obiettivo di recuperare lo squarcio insanabile con la cittadinanza che rappresenta; questi sono semplicemente spot ambientalistici e come tali, appaiono chiaramente inutili ed insensati.

Comunicato stampa a firma di Daniele Maura e Lucio Fiordalisio

