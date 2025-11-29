Battisti (Pd) promuove a Frosinone l’evento “Familia”: cinema e solidarietà per sostenere la Rete Antiviolenza

L’intero ricavato di martedì 2 dicembre sarà devoluto alla Rete Antiviolenza provinciale; ospite l’attrice Barbara Ronchi, moderata da Enrico Magrelli.

Si terrà martedì 2 dicembre, alle ore 19:00, presso il Dream Cinema di Frosinone, la proiezione del film “Familia” di Francesco Costabile, iniziativa promossa dalla consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e sostenere concretamente le realtà impegnate ogni giorno in questo ambito. La serata prevede un incontro con l’attrice protagonista Barbara Ronchi, moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

L’evento è organizzato in collaborazione con alcune associazioni e soggetti territoriali che operano nel contrasto alla violenza di genere, tra cui: Risorse Donna, Telefono Rosa, il Centro Antiviolenza “Fammi Rinascere”, Casa Ester, Centro antiviolenza Università di Frosinone, la Fondazione Cinema per Roma, Medusa Film, il Coordinamento Donne del Frusinate e altre realtà impegnate nella rete territoriale di sostegno alle donne vittime di violenza.

Non si tratta solo di una proiezione cinematografica, ma di una vera e propria serata di beneficenza. L’intero ricavato, infatti, sarà devoluto alla Rete Antiviolenza della Provincia di Frosinone, composta da associazioni, case rifugio, centri antiviolenza e da operatori e operatrici che ogni giorno lavorano accanto alle donne che vivono situazioni di violenza. Il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa, “Non è un film, è realtà”, richiama in modo diretto la quotidianità affrontata da tante donne e il legame tra la narrazione cinematografica e la realtà territoriale.

Si intende mettere al centro il rapporto tra cinema e impegno sociale, utilizzando il film come strumento per stimolare una riflessione più ampia sulla violenza di genere. Si andrà inoltre a sottolineare la centralità di una rete territoriale attiva e articolata, che necessita di sostegno economico e istituzionale costante per continuare a garantire protezione, ascolto e assistenza. Nella scorsa legislatura regionale a guida centrosinistra questa rete è stata sostenuta e potenziata attraverso atti normativi specifici e fondi dedicati, con l’obiettivo di rafforzarne la struttura e l’efficacia.

“La violenza sulle donne – spiega Battisti – non è un fenomeno distante o eccezionale: è una realtà che, purtroppo, attraversa la quotidianità delle nostre comunità. Attraverso il cinema, il confronto e il sostegno concreto ai centri antiviolenza, possiamo contribuire a rompere il silenzio e a costruire una cultura del rispetto. Questa iniziativa nasce per ribadire che nessuna donna deve sentirsi sola e che le istituzioni hanno il dovere di essere presenti, di ascoltare e di garantire strumenti efficaci di protezione e accompagnamento. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori e i volontari che ogni giorno si impegnano in prima linea: a loro è dedicato questo gesto di solidarietà e responsabilità collettiva”.