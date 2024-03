Battisti-Fantini (Pd): “Al via ‘Il dovere dell’alternativa’ serie di incontri su territorio per smascherare false premesse Meloni-Rocca

Un anno di promesse disattese, di tagli ai servizi sanitari sul territorio, di fondi tolti alla sanità pubblica in favore di quella privata, di passi indietro sui diritti sociali e civili, di accorpamento di istituti scolastici, di mancate risposte alle cittadine e ai cittadini su occupazione, formazione, ambiente. È il riassunto del governo nazionale Meloni e di quello regionale Rocca.

Nasce, dunque, ‘Il dovere dell’alternativa’, una serie di iniziative sul territorio promossa dalla Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone e dalla consigliera regionale Pd, Sara Battisti. Incontri organizzati in coordinamento con i circoli dem locali, “finalizzati all’ascolto delle istanze dei cittadini, partendo dagli iscritti e dai simpatizzanti e con l’obiettivo di coinvolgere società civile, il mondo dell’associazionismo, le parti sociali e semplici cittadini che credono al lavoro di costruzione di un’alternativa a governi che si stanno dimostrando inadeguati e che stanno smentendo tutte le promesse fatte in campagna elettorale”. Primo appuntamento a Ceccano domenica 24 marzo, alle ore 18.00, presso Sinestesia Caffè letterario in Viale Fabrateria Vetus, 35. Parteciperanno anche il segretario regionale Pd del Lazio, Daniele Leodori, il presidente Francesco De Angelis e il deputato dem, Matteo Orfini.

“Dopo più di un anno di centrodestra alla guida del Paese e della Regione Lazio – scrivono in una nota la consigliera Battisti e il segretario Fantini – è tempo di primi bilanci: siamo davanti al tentativo di smantellamento del Sistema sanitario nazionale in favore di una sanità privata secondo il principio che potrà curarsi solo chi avrà i soldi per farlo; vengono quotidianamente messi in discussione diritti civili acquisiti; vengono lasciate ai margini e prive di risposte le fasce più fragili della popolazione; i comuni e le imprese non ottengono risposte; si è innescato un meccanismo di repressione del dissenso inaccettabile. Davanti a questo, con le destre che tentano di nascondere i problemi reali invece di trovare soluzioni, noi abbiamo il dovere di costruire l’alternativa aprendoci all’esterno, ascoltando il disagio dei territori, coinvolgendo i mondi e le migliori energie che non trovano risposte in Meloni e Rocca. Lo faremo iniziando con diversi appuntamenti in tutto il territorio per raccontare il lavoro svolto in questo anno e costruire la nostra proposta per il futuro. Partiamo da Ceccano – concludono – con un appuntamento aperto alle iscritti e agli iscritti, elettrici ed elettori, mondo civico e realtà associative del territorio”.

COMUNICATO STAMPA