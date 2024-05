Battisti: “Dopo mia interrogazione, Regione Lazio si ricorda Grotte di Collepardo”

“Non posso che essere soddisfatta che dopo la nostra interrogazione, depositata la settimana scorsa al consiglio regionale del Lazio, qualche consigliere regionale di maggioranza del territorio si sia accorto della chiusura delle grotte di Collepardo, straordinario sito di interesse turistico. Le tempistiche sono sospette: dopo mesi di chiusura di un sito che con l’amministrazione Zingaretti avevamo messo tra i punti più importanti nel progetto di rilancio turistico della provincia di Frosinone, sembra sia scattata la corsa per sanare una evidente mancanza della maggioranza Rocca”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Bene – prosegue – l’intervento dell’assessore Righini, che ringrazio in quanto aveva già raccolto la nostra sollecitazione. Peccato che dall’approvazione del bilancio ad oggi sia servita un’interrogazione per far conoscere agli esponenti di maggioranza del territorio alcune criticità. È mettendo toppe che vogliamo lavorare per la valorizzazione della Ciociaria? Personalmente non credo. Servono visione e progetti proficui, altrimenti il lento declino in atto da un anno e mezzo a questa parte diverrà inesorabile”.

