Battisti: “Congratulazioni a Istituto Bottini di Piglio per premio nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’.”

“Voglio rivolgere le mie congratulazioni all’istituto comprensivo Ottaviano Bottini di Piglio, vincitore del premio nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’. Gli alunni della classe 3 A della secondaria di Piglio, grazie all’opera dal titolo ‘È scolpito nei nostri cuori’, saranno premiati direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. Come si legge nella motivazione della premialità, il lavoro si distingue ‘per l’originalità dell’approccio ai documenti storici che ha coinvolto ciascuno studente, favorendo la conoscenza e la rielaborazione profonda del testo di Liliana Segre, “Scolpitelo nel vostro cuore”, attraverso un processo creativo ed elegante’. Davvero una bellissima soddisfazione per la quale voglio ringraziare la Dirigente Scolastica Isa Paola Olivieri, tutto il corpo docente, l’assessore delegata alla istruzione, Lucia Palone, il Sindaco Mario Felli e i giovani alunni per questo straordinario risultato su una tematica così importante da rendere tutti orgogliosi”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale.

COMUNICATO STAMPA