Battisti: “Buon lavoro al colonnello Mattioli nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone”

“Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al colonnello Gabriele Mattioli, da questa mattina nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone. La sua esperienza e l’impegno che certamente dedicherà al prestigioso incarico saranno di grande aiuto per la tutela della legalità nel nostro territorio. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il colonnello Alfonso Pannone, che assumerà l’incarico a Firenze, per il lavoro svolto durante il suo mandato”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA