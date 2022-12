Battisti: “Acquistati ecografi, tac e altri macchinari di ultima generazione per ospedali Frosinone, Alatri, Sora e Pontecorvo”

“La Regione Lazio ha dato il via libera alla Asl di Frosinone per numerosi investimenti inerenti macchinari e attrezzature di ultimissima generazione, che avranno un impatto positivo sui servizi erogati ai cittadini. Oltre alla nuova Tac per la Casa della Salute di Pontecorvo, che andrà a potenziare un reparto di eccellenza come quello della radiologia, sono stati sbloccati i fondi per l’acquisto di sette nuovi ecografi, per un ulteriore salto di qualità delle UOC di Ostetricia e Ginecologia: i reparti dello Spaziani di Frosinone, del Santa Scolastica di Cassino, del Santissima Trinità di Sora e del San Benedetto di Alatri, potranno da oggi vantare macchinari di altissima fascia, capaci di generare immagini fino al 5D per formulare diagnosi più accurate e complete. Si aumentoa, in questo modo, la sicurezza e l’efficienza nella cura della salute delle donne”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Dopo la vetrina nazionale per l’operazione di alta innovazione che ha permesso di salvare la vista a due pazienti – spiega – questi nuovi investimenti vanno nella direzione giusta, perché continua a migliorare la qualità dell’offerta sanitaria alle persone. Un lavoro sinergico, che ci vede protagonisti e al fianco dell’assessore Alessio D’Amato, alla dirigenza Asl e a tutto lo straordinario personale sanitario. Con i fondi del Pnrr interverremo immediatamente sulle liste di attesa e continueremo ad investire sulle nostre eccellenze, finalmente riconosciute anche altrove. È importante proseguire questa rivoluzione e non tornare indietro: la destra dei debiti e della chiusura di ospedali e reparti rappresenta un lontano ricordo”.

