Basso Lazio, Trano: “Auguri al neo presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, Giovanni Acampora”

“Faccio i migliori auguri al neo presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, Giovanni Acampora. Il basso Lazio, non mi stancherò mai di ripeterlo, ha delle enormi potenzialità che devono solo essere sfruttate e indirizzate sui giusti canali. Le province di Latina e Frosinone attendono ormai da troppo tempo quello sviluppo fondamentale per tali realtà. Ancor più fondamentale in questa fase di crisi pesante che ha investito il Paese a seguito dell’emergenza coronavirus. Serve una guida forte per le realtà economiche del basso Lazio e sono certo che il presidente Acampora sarà la guida giusta”. A dichiararlo Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera.

COMUNICATO STAMPA – FOTO WEB