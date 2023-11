Basso Lazio e ZES per il Mezzogiorno – Un approccio territoriale condiviso” Acampora consegna lo studio della Camera di Commercio al Ministro Fitto

L’incontro al convegno di Unioncamere ha creato l’occasione per portare all’attenzione del Ministro lo studio realizzato dall’Ente camerale “Da tutte le crisi nascono opportunità” queste le parole del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto, in riferimento alle tensioni geopolitiche in atto, nel corso del suo intervento al convegno “Sussidiarietà e governo delle infrastrutture”, che si è svolto nella mattinata di oggi ad Unioncamere, a margine del quale ha incontrato il Presidente Giovanni Acampora.Nel corso del colloquio, avvenuto in presenza del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, Acampora ha consegnato al Ministro lo studio elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio Frosinone Latina – su indicazione della Giunta camerale che ha individuato nei Vicepresidenti Paolo Marini e Luciano Cianfrocca e nel Membro di Giunta Guido D’Amico i referenti per la predisposizione dello studio stesso e per le iniziative da intraprendere a breve termine. Il documento traccia lo scenario attuale delle due province prendendo spunto dalle transizioni in atto, attraverso alcuni indicatori macro delle tensioni socio-economiche in corso, alle quali si aggiunge l’istituzione della ZES Unica del Mezzogiorno, che rappresenta un ulteriore elemento di discontinuità esogeno rispetto ai nostri territori.Acampora, nell’illustrare lo studio, che prende atto della nuova geografia della ZES Unica, la cui riperimetrazione con l’estensione alle province di Latina e Frosinone risulta non attuabile, come ribadito dallo stesso Ministro Fitto nel corso del colloquio, ha sottolineato che nel documento sono indicate alcune delle proposte compensative percorribili su cui avviare un dialogo con le Istituzioni.Il Ministro Fitto, nel sottolineare che il tema è alla sua attenzione, ha espresso la più ampia condivisione sulla necessità di attivare misure compensative sulle quali il Ministero sta lavorando ed ha manifestato il pieno apprezzamento nel ricevere lo studio elaborato dall’Ente camerale, che potrà essere uno strumento utile per la definizione delle proposte che saranno presentate dal suo dicastero.Grande la soddisfazione del Presidente Acampora per le parole di condivisione e di sintonia emerse nel corso del colloquio con il Ministro Fitto: “Intendiamo mantenere alta l’attenzione su questi temi oggi più che mai centrali nel dibattito per le province di riferimento. E, come mostra lo studio, ci siamo messi al lavoro per farlo in maniera concreta, con il solo obiettivo di sostenere il nostro tessuto produttivo. In quest’ottica, la Camera di Commercio si candida a coordinare un tavolo di lavoro per il rilancio del tessuto imprenditoriale del territorio, in cui saranno coinvolti i principali stakeholder. Da questo momento di difficoltà dobbiamo essere in grado di cogliere le opportunità per definire insieme le strategie per il rafforzamento delle filiere economiche e per consolidare e sviluppare gli importanti asset che i nostri territori già esprimono”.

comunicato stampa