BASKIN FRIENDLY MATCH – SPORT E INCLUSIONE A SORA

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BASKIN FRIENDLY MATCH
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Sabato 30 maggio 2026, alle ore 10:30, il Palapolsinelli di Sora ospiterà il Baskin Friendly Match tra Lab Open Sport e Baskin Ladispoli.

Una mattinata dedicata allo sport inclusivo, ai valori della partecipazione e della condivisione, promossa con il supporto di Baskin Lazio, della Città di Sora e dell’Ente Italiano Sport Inclusivi.

Il Baskin rappresenta un modello innovativo di sport capace di coinvolgere insieme persone con e senza disabilità, valorizzando le capacità di ogni atleta attraverso il gioco di squadra.

Al termine dell’incontro, alle ore 12:00, si terrà la consena degli attestati di qualifica per:

  • Operatori in attività motorie e sportive per la disabilità – 1° livello
  • Operatori in attività motorie e sportive per la disabilità – 2° livello

📍 Palapolsinelli – Via Ruscitto 12, Sora (FR)

Un appuntamento aperto a tutti per vivere insieme una giornata di sport, inclusione e partecipazione.

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