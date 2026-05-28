BASKIN FRIENDLY MATCH – SPORT E INCLUSIONE A SORA

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 10:30, il Palapolsinelli di Sora ospiterà il Baskin Friendly Match tra Lab Open Sport e Baskin Ladispoli.
Una mattinata dedicata allo sport inclusivo, ai valori della partecipazione e della condivisione, promossa con il supporto di Baskin Lazio, della Città di Sora e dell’Ente Italiano Sport Inclusivi.
Il Baskin rappresenta un modello innovativo di sport capace di coinvolgere insieme persone con e senza disabilità, valorizzando le capacità di ogni atleta attraverso il gioco di squadra.
Al termine dell’incontro, alle ore 12:00, si terrà la consena degli attestati di qualifica per:
- Operatori in attività motorie e sportive per la disabilità – 1° livello
- Operatori in attività motorie e sportive per la disabilità – 2° livello
📍 Palapolsinelli – Via Ruscitto 12, Sora (FR)
Un appuntamento aperto a tutti per vivere insieme una giornata di sport, inclusione e partecipazione.