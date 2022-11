Basket / Riflettori accesi sulla quinta giornata di campionato Serie C Silver

Fonte Roma Basket, in testa alla classifica, resterà ai box per il turno di riposo in campionato, saranno dunque le 4 compagini a 6 punti a dare vita ad una giornata di campionato ricco di spunti.

La Pallacanestro Sora, reduce dalla convincente prestazione in quel di Aprilia, torna oggi sul parquet del PalaBasket Aldo Di Poce alle 18, avversario di turno la Scuola Basket Roma, anch’essa vittoriosa sulla Vis Nova e sospinta da ragionevole entusiasmo.

Il largo margine di vantaggio che ha caratterizzato la vittoria dei bianconeri nella precedente gara, ha confermato a coach Basile e i suoi, che la concentrazione ed il lavoro settimanale danno risultati.

È stata dunque questa la linea di condotta per la preparazione della gara di domani, attenzione massima insieme al lavoro fisico e tecnico.

Abbiamo visto come questo campionato riservi sorprese continue, dunque guardia sempre alta e rispetto per ogni singolo avversario da affrontare.

Un ottimo attacco, un’eccellente difesa ed un’ostinata caparbietà a rimbalzo, specie offensivo, che ha garantito seconde e terze occasioni per attaccare il canestro, la chiave di lettura dovrà essere questa.

Abbiamo la fortuna e l’onore di avere dei sostenitori meravigliosi che ci seguono anche nelle trasferte più lontane, e non possiamo che ringraziarli. Così come vogliamo ringraziare tutto il pubblico che ci sostiene al PalaBasket: ogni “maledetta domenica”! Mai senza di Voi, abbiamo bisogno della Vostra voce e della Vostra passione! Riempiamo il PalaBasket, #INSIEME SIAMO PIÙ FORTI!

