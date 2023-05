Basket in carrozzina, ritiro pre-mondiale a Cassino, Fascina: “Una vetrina internazionale importante per la Ciociaria”

“In concomitanza del raduno dell’Italia anche il Canada ha deciso di svolgere il ritiro pre-mondiale in Ciociaria – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Abbiamo lavorato duramente in questi mesi affinché la Federazione canadese di basket in carrozzina scegliesse l’Italia e la Città di Cassino prima della partenza per il mondiale di Dubai. Un evento di importanza globale dal 28 maggio al 5 giugno che vedrà la Città Martire e tutta la provincia di Frosinone protagoniste. Il prossimo 24 maggio alle 11.30 presso la Sala Restagno del Comune di Cassino si terrà la conferenza che illustrerà tutte le tappe del raduno intanto un ringraziamento particolare al presidente Fipic Fernando Zappile, al suo omologo canadese Kathy Newman, agli atleti, a coach Di Giusto e al suo staff, a tutta la macchina organizzativa, al sindaco Salera, all’assessore Tamburrini, a Dino Pagano di Basket Cassino ASD e Antonio Monfreda di Sporting Club Cassino, struttura che accoglierà le nazionali durante gli allenamenti e a Edra Palace Hotel che ospiterà le nazionali in occasione del pre-mondiale. Una vetrina internazionale che saprà promuovere Cassino e la provincia di Frosinone in Italia e nel mondo”.

