Basket, al via a Ferentino (FR) le finali del Centro Italia di Special Olympics

Diciotto squadre, provenienti da tre regioni, ventisette partite, duecentotrenta Atleti.

Sono questi i numeri delle finali del Centro Italia di “Special Basket 2024” in programma domani e domenica (18 e 19 maggio 2024) a Ferentino.

Le gare della due giorni di pallacanestro verranno disputate presso il palasport Ponte Grande di Via Aldo Moro e la palestra dell’ ITIS Don Morosini a partire dalla mattina di domani (sabato).

A sfidarsi sui due parquet saranno team provenienti dal Lazio, Abruzzo e Toscana, formati da atleti con disabilità intellettive, pronti a mettere sul campo il massimo dell’impegno all’insegna del divertimento e della sportività.

Ad organizzare l’evento il Team Provincia di Frosinone che si è avvalso della collaborazione del Team Lazio e della disponibilità dell’Amministrazione Provinciale che ha messo a disposizione la palestra dell’ITIS Don Morosini e del Comune di Ferentino che ha concesso il Patrocinio e l’utilizzo della struttura di Ponte Grande, nonché il contributo di vari imprenditori del territorio.

“Ogni giorno – spiegano i responsabili del Team Provincia di Frosinone – siamo al lavoro per sensibilizzare istituzioni, enti, organizzazioni e persone sul tema della disabilità intellettiva, attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgono attivamente il mondo della scuola, dell’associazionismo e del volontariato, per riaffermare il valore della diversità e creare reali opportunità di inclusione sociale. L’azione di Special Olympics nel mondo e nel nostro Paese non si limita alla promozione ed organizzazione di attività sportive. Negli anni l’azione svolta dal movimento ha preso dimensioni più ampie e direttamente coinvolgenti la cultura ed il tessuto sociale delle comunità”.

