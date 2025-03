Barriere di protezione sulla Superstrada Sora-Avezzano, Di Stefano scrive all’Anas

“Più sicurezza per chi viaggia e maggiore protezione per chi attraversa momenti di crisi”.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha scritto al responsabile della Struttura territoriale dell’Anas Lazio, dott. Marco Moladori, per richiedere un intervento per l’innalzamento delle barriere di protezione sulla Superstrada Sora – Avezzano, con particolare riferimento al cavalcavia nelle vicinanze dello svincolo “Sora Centro”.

Una richiesta che era già stata inviata nello scorso mese di luglio e che il Presidente è tornato a richiamare dopo i recenti tragici eventi che hanno colpito il territorio, in particolare con due casi di suicidio lungo il tratto stradale.

“È un fenomeno sociale che non possiamo ignorare. – si legge nella nota a firma del Presidente Di Stefano – Queste notizie, oltre a suscitare profonda tristezza e dolore, mettono in evidenza la necessità urgente di intervenire per migliorare la sicurezza e prevenire futuri incidenti.

Ritengo sia imperativo considerare l’innalzamento delle barriere di protezione di questo tratto della superstrada come misura fondamentale per garantire non solo la sicurezza stradale, ma anche per creare un ambiente di maggiore protezione per coloro che, purtroppo, attraversano momenti di crisi. L’innalzamento delle barriere di protezione – ha infatti ribadito il Presidente della Provincia – potrebbero fungere da deterrente e contribuire a salvare vite umane”.

Un sollecito all’Anas che arriva, come detto, a pochi mesi dalla prima nota in cui il Presidente chiedeva che venisse avviata una valutazione tecnica per studiare le modalità di attuazione dell’intervento.

“È fondamentale dare priorità alla sicurezza dei nostri cittadini e alla protezione di tutte le persone che percorrono quotidianamente questa arteria”, ha concluso il Presidente Di Stefano.