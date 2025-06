Barriere architettoniche al via i lavori nel centro storico di Boville Ernica per 500mila euro

Un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione Perciballi, che ha ottenuto un finanziamento della Regione Lazio da 500.000 euro, per rendere il centro storico accessibile a tutti.

Sono iniziati in questi giorni da Via Trento e Trieste i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’area centrale del borgo storico di Boville Ernica, con particolare attenzione alla Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo e alle aree limitrofe, tra cui Via Falsarago, Piazza dei Nobili e Via Trento e Trieste. Un’opera attesa e strategica, parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana promosso e seguito con determinazione dall’Amministrazione Perciballi.

L’intervento, dal valore complessivo di 500.000 euro, è stato interamente finanziato dalla Regione Lazio attraverso ASTRAL S.p.A., su impulso dell’allora sindaco Enzo Perciballi e dell’Amministrazione comunale, che si sono interfacciati con entrambe le Giunte regionali – prima quella Zingaretti, poi quella Rocca – per garantire un sostegno concreto a un’opera fondamentale per il centro storico di Boville.

Il cuore dell’intervento prevede la realizzazione di una passerella accessibile, costituita da tre rampe con pendenza inferiore all’8%, che permetterà finalmente alle persone con disabilità o ridotta mobilità di raggiungere agevolmente il sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo, uno degli edifici religiosi più significativi del paese per valore storico, architettonico e di culto.

L’intervento include anche la riqualificazione e valorizzazione del Monumento ai Caduti, adiacente alla Cappella di San Sebastiano, integrando la nuova struttura della rampa in travertino con elementi di arredo urbano quali sedute e fioriere. L’area sarà così trasformata in una piccola piazzetta fruibile e armonica, in grado di accogliere i cittadini.

A completamento dell’intervento sulla chiesa, si procederà anche alla riqualificazione di Via Falsarago (in entrambi i tratti), Piazza dei Nobili e Via Trento e Trieste, attualmente caratterizzate da pavimentazioni dissestate. Le nuove superfici saranno realizzate in cubetti di selce, antiscivolo e idonee alla deambulazione in sicurezza, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e alla piena accessibilità dei servizi pubblici e commerciali dell’area.

«Abbiamo voluto fortemente quest’opera – dichiara il già sindaco Enzo Perciballi – per rendere finalmente accessibile a tutti un luogo simbolo del nostro paese. La Chiesa di San Michele è il cuore spirituale e storico di Boville, e non poteva più restare inaccessibile alle persone con difficoltà motorie. È un atto di civiltà e rispetto verso i più fragili, di cui potranno beneficiare anche persone anziane e chi accompagna bambini piccoli con passeggini».

Un ringraziamento particolare è rivolto all’ingegner Catia Bianchi, per la tempestività e la professionalità dimostrate, ai tecnici che stanno dirigendo i lavori, nonché alla consigliera regionale Sara Battisti e all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che, al di là degli schieramenti politici, ciascuno per il proprio ruolo, hanno compreso l’importanza dell’opera per il nostro centro storico.

Fondamentale è anche il supporto di Acea, che sta collaborando attivamente al rifacimento dei sottoservizi, in coordinamento con gli altri interventi in corso.

Questo è solo uno dei tanti obiettivi concreti messi a segno grazie alla capacità progettuale dell’Amministrazione Perciballi, che aveva previsto e programmato tutto con l’ultimo Bilancio previsionale e il Programma triennale delle opere pubbliche, approvati lo scorso febbraio.

Tutte le fasi di questo finanziamento, infatti, dalla pianificazione alla candidatura e approvazione del progetto esecutivo, sono state portate avanti e curate interamente dall’Amministrazione Perciballi. E mentre il sindaco lavorava per i cittadini, altri erano impegnati in manovre politiche con l’unico scopo di far cadere la Giunta per mere velleità personali.

«Abbiamo appreso dei disagi legati ai lavori in corso, in particolare in Via Trento e Trieste – conclude Perciballi –. Chiediamo pazienza ai cittadini, perché il risultato sarà di grande valore. Ma soprattutto riteniamo che in situazioni come queste la presenza costante del sindaco sarebbe stata fondamentale per il coordinamento degli interventi, come abbiamo già fatto noi durante tutti gli altri lavori nel centro storico e su tutto il territorio».

