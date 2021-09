Barbara Paesano (FdI):” Isola del Liri, non solo movida ma perla turistica piu’ decoro e controlli”

In riferimento ad articoli apparsi in questi giorni, in disaccordo principalmente e non solo con l’ultima ordinanza sindacale, mi permetto sommessamente di puntualizzare, come cittadina e come portavoce isolana di Fratelli d’Italia-Circolo di Isola del Liri “Lisèra”, che all’esigenza di decoro si risponde con i servizi: aumentare/potenziare i turni della nettezza urbana, aumentare i cestini dei rifiuti non solo nel corso principale, ma anche su via Napoli e via Pó. Per quanto riguarda l’aspetto economico, se qualcuno non se ne sia accorto, Isola sta diventando una vera perla turistica, vuoi per le bellezze naturali, vuoi anche per i locali che coraggiosamente hanno valorizzato il centro storico, non solo lungo la Cascata. Per cui non è solo movida. Poi da isolana verace, faccio notare e lo dico alla paesana, ad Isola “chi la vuole cotta e chi la vuole cruda”. Certo, e faccio un appunto all’amministrazione tutta, che ricordo è formata da maggioranza e minoranza ( perché quando si rappresenta la cittadina in consiglio comunale e si affrontano le problematiche urbanistiche, si fa opposizione in aula, non si abbandona per protesta e poi si fanno articoli di giornale oppure post sui social), se la cittadina si volta al turismo devono essere predisposti e potenziati i servizi: parcheggi- bagni pubblici- abbattimento barriere architettoniche-pubblica sicurezza ( con il pensionamento del comandante, siamo rimasti con 4 vigili urbani)…,per non parlare delle strutture ricettive. Per gli assembramenti, l’ho segnalato sui social: soprattutto i ragazzetti si concentrano tra Chiesa San Antonio e Trito, in prossimità di alcuni locali, sarebbe il caso di controllare se tali locali seguano tutte le procedure sanitarie ed altro e soprattutto non somministrino super alcolici ai minorenni. Fare un ordinanza che vieti la vendita di bevande in contenitori di vetro dopo le ore 18, oltre a penalizzare tanti, a me sembra un modo di lavarsene le mani.

comunicato stampa