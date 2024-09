Bando regionale centri storici e opportunità rigenerazione urbanistica: l’incontro a Frosinone

Si è parlato del bando regionale per la tutela e il recupero dei centri storici ma anche di progetti, strumenti e opportunità in materia di pianificazione e rigenerazione urbanistica, nell’aula consiliare del Comune di Frosinone, nell’incontro voluto dal Sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli.

Erano presenti il consigliere regionale Alessia Savo, il consigliere provinciale Andrea Amata, gli assessori Rossella Testa, Angelo Retrosi, Simona Geralico, i consiglieri Dino Iannarilli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone, Corrado Renzi; il dirigente e il funzionario degli uffici tecnici, Benito Caringi e Luca Faticanti; Demetrio Carini, consulente per lo svolgimento delle attività di supporto alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio in materia urbanistico-edilizia e ambientale; le vice presidenti dell’ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone Paola D’Arpino e Tiziana Di Folco e il direttore di Ance Frosinone Achille Fiorini.

“La conferenza stampa tenutasi nella mattinata odierna – ha dichiarato l’assessore Ciacciarelli – ha costituito un’utile occasione di confronto con l’amministrazione comunale e con la cittadinanza per chiarire le caratteristiche del bando promosso quale strumento utile a sostenere concretamente i comuni del Lazio per valorizzare il loro importante patrimonio storico.

Nello stesso tempo ha costituito però anche l’occasione per illustrare i numerosi interventi programmati ed avviati nel corso di questi mesi per la città di Frosinone come il protocollo di intesa per il completamento di opere di urbanizzazione in area PEEP, i lavori finanziati dal Programma ‘ Sicuro, Verde e Sociale’ che vede, per il Comune di Frosinone, la riqualificazione del fabbricato ERP, ex ECA, Via del Cipresso, l’acquisto di 6 nuovi alloggi ATER in via La Botte. Si conferma quindi la nostra volontà di rafforzare una sinergia funzionale alla valorizzazione dei comuni del Lazio attraverso una costante presenza sul territorio”.

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – rivolge un plauso alla Regione Lazio, al Presidente Francesco Rocca, all’assessore Ciacciarelli, alla presidente della commissione regionale sanità Alessia Savo e a tutti coloro che sono intervenuti, oggi, in occasione di un’iniziativa che testimonia, ulteriormente e concretamente, l’attenzione e l’impegno da parte del governo regionale affinché il nostro territorio centri gli obiettivi di sviluppo economico e sociale”. Diversi i temi trattati nel corso dell’incontro. È stato illustrato il bando per la tutela e il recupero dei centri storici, in scadenza il 26 settembre (testo integrale al link https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-comuni-centri-storici/), che prevede finanziamenti per i comuni in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di sostenibilità ambientale e/o risparmio energetico. “Si tratta di un’area, quella del centro storico, su cui l’amministrazione Ottaviani prima e la presente amministrazione poi sono intervenute e stanno intervenendo con concreti progetti di valorizzazione e riqualificazione – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – Si pensi solo, in ordine di tempo, all’inaugurazione della nuova piazza Turriziani, che precede di poco la conclusione dell’intervento sul complesso dei Piloni, che diventerà la cartolina della nostra città. O alla riapertura del teatro Vittoria a 27 anni dalla chiusura, ai lavori sul teatro Nestor e sull’ascensore inclinato, sempre nel pieno rispetto della tabella di marcia, all’ampliamento del museo archeologico”. Si è parlato anche della procedura attualmente in atto per la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale a Colle Cottorino, dei progetti che coinvolgono social housing o a favore degli studenti che frequentano due eccellenze del territorio come Accademia di Belle Arti e Conservatorio “Refice” in relazione ad alloggi dedicati, e dell’intervento da oltre 3 milioni di euro per opere di urbanizzazione in area PEEP (via America Latina), con lavori di realizzazione stradale e verde pubblico, parcheggi e servizi, come da progetto presentato dall’amministrazione Mastrangeli.

