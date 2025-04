Bando Genitorialità sold out prima della scadenza. Grande successo per la misura della Camera di Commercio

È stato un vero e proprio successo il Bando Genitorialità promosso dalla Camera di Commercio Frosinone Latina: le risorse disponibili, per 100.000 euro, sono andate esaurite ben prima della scadenza ufficiale fissata al 30 maggio.

Un risultato che certifica la validità della misura, pensata per sostenere concretamente l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e per favorire una cultura aziendale più inclusiva. Il Bando, nato per incentivare l’adozione di politiche a favore della genitorialità nelle imprese del territorio, aveva già ricevuto un importante riconoscimento a livello nazionale, venendo indicato come best practice dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop.

Si è voluto anche favorire, attraverso una premialità aggiuntiva, l’avvio di nuove imprese femminili, offrendo un ulteriore impulso alla vita professionale e lavorativa delle donne.

«Il Bando predisposto dalla Camera di Commercio – ha dichiarato il Presidente Giovanni Acampora – ha avuto l’ambizione di affrontare temi, oggi più che mai centrali, attraverso un nuovo approccio che vuole stimolare l’offerta di servizi per sostenere la genitorialità, favorendo l’equilibrio tra gli impegni lavorativi e la vita privata. Un Bando nato dal basso, dall’esperienza del territorio e dall’ascolto delle esigenze delle Associazioni, come la gran parte delle iniziative della Camera di Commercio. Per questo abbiamo voluto mettere a terra un’azione concreta che potesse offrire risorse alle attività imprenditoriali dell’area vasta Frosinone-Latina. La questione della conciliazione tra vita professionale e vita privata è strettamente legata alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro ed è uno dei fattori che concorrono all’”inverno demografico”. È stato infatti ampiamente dimostrato che la mancanza dei servizi sia uno dei fattori che renda complessa la genitorialità portando le donne a rinunciare al lavoro per la maternità e viceversa. Sostenere la genitorialità rientra in un progetto di società in cui la collettività riconosce il valore delle persone e della famiglia e in cui l’impresa ha un ruolo sociale di collante e contribuisce al benessere della comunità».

Il Bando Genitorialità rientra in un’azione più ampia che la Camera di Commercio sta portando avanti, con l’intero sistema camerale, insieme alla rete dei Comitati per l’imprenditoria femminile. Alla luce dello straordinario riscontro, l’Ente camerale sta già valutando ulteriori iniziative volte a rafforzare le politiche di welfare aziendale e a sostenere l’innovazione organizzativa sul territorio.