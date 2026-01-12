Bando Formazione Lavoro 2025, ultime settimane per presentare domanda, 367mila euro dalla Camera di Commercio per sostenere tirocini, PCTO e percorsi ITS

La Camera di Commercio di Frosinone Latina ricorda alle imprese del territorio che si avvicina la scadenza per presentare le domande relative al Bando Formazione Lavoro – Anno 2025, lo strumento con cui l’ente sostiene concretamente l’inserimento dei giovani nei percorsi di formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro.

Il bando, già annunciato nei mesi scorsi, mette a disposizione risorse complessive per 367.000 euro e prevede voucher fino a un massimo di 12.000 euro per ciascuna impresa, a sostegno delle esperienze di:

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO),

stage e tirocini formativi svolti con gli ITS Academy,

tirocini curriculari a favore degli studenti universitari.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart, entro le ore 21.00 del 4 febbraio 2026. Si entra dunque nella fase finale utile per accedere ai contributi.

I voucher sono riconosciuti per esperienze realizzate nei seguenti periodi:

Linea 1: dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2025;

Linea 2: dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025.

I percorsi ammissibili devono essere svolti presso la sede legale o un’unità locale dell’impresa ospitante situata nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, sulla base di convenzioni stipulate con Istituti scolastici, ITS Academy o Università.

“Con questo bando – dichiara il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora – continuiamo a investire in modo concreto sulla formazione qualificata e sul rafforzamento del legame tra sistema produttivo e mondo dell’istruzione. È una leva strategica per aiutare le imprese a trovare competenze adeguate e, allo stesso tempo, per offrire ai giovani reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro significa costruire sviluppo duraturo per il territorio e rendere il nostro tessuto economico più competitivo”.

Tra i requisiti per poter presentare domanda è prevista, tra l’altro, l’iscrizione al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro e il rispetto degli obblighi in materia di assicurazione contro i danni catastrofali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La Camera di Commercio segnala inoltre che, con deliberazione di Giunta n. 78 del 2 dicembre 2025, è stata integrata una specifica previsione del bando per evitare duplicazioni nell’erogazione dei voucher, introducendo il requisito del non aver già beneficiato di analoghi contributi per gli stessi studenti e per gli stessi periodi, né di altri aiuti pubblici sulle medesime attività.