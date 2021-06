Bando “Estate 2021 nel Parco Naturale dei Monti Aurunci”

Guardate oltre per tornare alla normalità. Alla progettualità e alla condivisione dei luoghi, delle idee e soprattutto della Cultura dell’ecosostenibilità ambientale.

L’Ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci con uno specifico bando dal titolo: “Estate 2021 nel Parco Naturale dei Monti Aurunci”, intende raccogliere proposte da parte di diversi operatori territoriali per la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza e alla promozione del territorio delle aree protette regionali che gestisce. Le attività inserite nella programmazione dovranno essere uno strumento per far conoscere ai turisti e visitatori il territorio protetto gestito dall’Ente Parco e le zone limitrofe, scoprendone la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, archeologici, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

“Il bando – ha spiegato il presidente del Parco, Marco Delle Cese- ha la finalità di condividere esperienze e punti di vista sullo sviluppo sostenibile del turismo nel territorio dell’Ente Parco e facilitare la collaborazione con l’Ente gestore”.

Tematiche e obiettivi ben precisi.

“Ai proponenti – ha aggiunto il direttore del Parco, Giorgio De Marchis – sarà richiesto di partecipare ad incontri organizzati dall’Ente su piattaforme disponibili per video conferenze on-line, che potranno essere realizzati successivamente alla data di scadenza dell’avviso”.

