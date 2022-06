Bando cultura estate della Provincia di Frosinone, il gruppo Pd: “Un altro strumento a disposizione dei comuni”

Il capogruppo Enrico Pittiglio: “Il presidente Pompeo conferma la qualità della sua azione amministrativa”

Dopo la pubblicazione del bando estivo a sostegno delle manifestazioni culturali, sociali e sportive della Provincia di Frosinone, il capogruppo del Pd Enrico Pittiglio, anche a nome dei consiglieri Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gino Ranaldi, invita i sindaci e gli amministratori a partecipare all’avviso e rivolge i complimenti al presidente Pompeo.

“Le manifestazioni estive sono uno degli attrattori più importanti per il nostro territorio. Le amministrazioni locali fanno sforzi immani per riuscire ad organizzarli, spesso in collaborazione con le tante associazioni presenti sui vari comuni. Con il bando appena pubblicato, che si affianca a quello dello scorso anno e a quelli della stagione invernale, la Provincia di Frosinone dimostra sia di credere nella valorizzazione del territorio sia soprattutto di essere dalla parte dei sindaci e degli amministratori. Per questo invito le amministrazioni locali, anche a nome dei miei colleghi consiglieri, a partecipare all’avviso.

Nello stesso tempo, di questo bando non si può non ringraziare il presidente Pompeo che, ancora una volta, dimostra di essere dalla parte del territorio e degli amministratori locali, con un atto concreto che rafforza l’impronta che sta dando all’ente Provincia come Casa dei Comuni, confermando la bontà della sua azione amministrativa”.

COMUNICATO STAMPA